Prisión para una acusada de robar bolsos en Almería que era ayudada por un hombre, también detenido

Una mujer sustrae un bolso al descuido a un usuario de un centro comercial de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional para una mujer de 42 años acusada de sustraer, tanto al despiste como mediante el método del tirón, varios bolsos en Roquetas de Mar (Almería) a sus propietarios, quienes los tenían sobre mesas o sillas en locales de restauración o en carritos de supermercado, para después huir ayudada por un varón, de 45 años, que le esperaba en un coche con el motor en marcha.

Los arrestos han permitido esclarecer cerca de una decena de delitos, entre ellos, dos de robo con violencia e intimidación en Roquetas de Mar --uno de ellos con lesiones--, otro robo en Almuñécar (Granada), cinco delitos de hurto en la localidad almeriense y un delito continuado de estafa, ya que habrían realizado numerosos reintegros por valor de 1.100 euros con una tarjeta bancaria sustraída en uno de sus golpes.

En una nota, la Guardia Civil ha detallado que la pareja fue denunciada por varios de este delitos cometidos durante el mes de diciembre en Roquetas de Mar, donde además residía, lo que dio origen a la operación 'Argenta'.

Así, los agentes pudieron recopilar varias imágenes de cámaras de seguridad en los que se ve cómo la misma mujer se hace al menos con tres bolsos después de arrebatárselos a sus dueños en terrazas de restaurantes o en el acceso sótano de un centro comercial para, acto seguido, salir corriendo y meterse en un coche con el que se fuga.

Con las informaciones e indicios obtenidos, los investigadores pudieron cotejar los hechos e incluso establecer un vínculo con otras denuncias por robo en un hotel de Almuñécar supuestamente ligadas a los mismos autores.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Roquetas de Mar (Almería), desde donde se ordenó el ingreso en prisión provisional de la mujer.