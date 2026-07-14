Prisión para un conductor de Almería que transportaba 20 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío

Estupefaciente intervenido. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juez de El Ejido (Almería) ha acordado prisión para un conductor que fue detenido al ser encontrado con 20 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío durante un control realizado por la Policía Nacional.

La intervención se produjo durante uno de los filtros rutinarios de prevención y seguridad establecidos por la Policía Nacional dentro de los dispositivos desarrollados en el marco del V Plan Campo de Gibraltar, según ha indicado la Comisaría en una nota.

Los agentes dieron el alto a un vehículo para realizar las comprobaciones habituales, si bien al inspeccionar su interior localizaron varios paquetes que contenían cogollos de marihuana, distribuidos y envasados al vacío para facilitar su transporte y ocultación.

Una vez comprobada la naturaleza de la sustancia y determinado que el peso total ascendía a aproximadamente 20 kilogramos, el conductor fue detenido como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.

Los filtros de seguridad desarrollados por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tienen como finalidad reforzar la presencia policial, prevenir la comisión de delitos y detectar el transporte de sustancias estupefacientes, armas u otros efectos ilícitos, especialmente en aquellas zonas y vías consideradas de interés operativo.

El detenido fue puesto a disposición del titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería), que ordenó su ingreso en prisión preventiva.