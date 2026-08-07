Prisión para dos detenidos por atracar un salón de juegos en Huércal-Overa (Almería)

1109506.1.260.149.20260807101954 Imagen captada por las cámaras de seguridad del salón de juegos durante el atraco en Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Huércal-Overa (Almería) han detenido en menos de 15 minutos a dos personas por un robo con violencia e intimidación en un salón de juegos de la localidad, a las que les constan numerosos antecedentes por hechos similares. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

Según ha informado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar a las 9,40 horas del pasado día 28, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de la comisión de un robo en el interior de un salón de juegos de Huércal-Overa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Equipo de Policía Judicial, que se encontraban próximos al establecimiento, junto con patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio.

Los agentes comprobaron que una persona había accedido al interior del establecimiento con un arma blanca y, tras amenazar a la empleada, había saltado el mostrador para acceder a la caja registradora. La trabajadora aprovechó ese momento para escapar del local y fue perseguida por el autor antes de que este huyera del lugar.

La Guardia Civil y la Policía Local organizaron un dispositivo de búsqueda que, nuevamente gracias a la colaboración ciudadana, permitió localizar el lugar en el que se había ocultado el presunto autor. Este ofreció "gran resistencia" a su detención, que finalizó con lesiones leves para uno de los efectivos que participaron en la actuación.

Una vez practicada la detención y recuperada el arma con la que supuestamente se cometió el robo, el Instituto Armado realizó un análisis de las informaciones obtenidas que permitió identificar, localizar y detener a un segundo implicado en los hechos, que realizaba labores de vigilancia mientras el otro cometía el robo.

La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía dispone de distintos canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés a través del teléfono 062, su página web y la aplicación 'AlertCops'.