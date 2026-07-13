A prisión dos detenidos por robos en vehículos de Almería que abrían con un dispositivo de "alta tecnología"

Efectos intervenidos durante el registro de la vivienda de los detenidos. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han ingresado en prisión preventiva tras ser detenidas como presuntas autoras del robo en el interior de varios vehículos estacionados en un centro comercial de Almería mediante el uso de "tecnología electrónica de alta especialización" para abrir los turismos sin causar daños aparentes.

Según informa la Comisaría en una nota, los presuntos autores eran capaces de acceder al interior de los coches mediante sistemas capaces de vulnerar los dispositivos de cierre inteligente, para lo que empleaban un aparato valorado entre 2.600 y 5.000 euros para ello.

Las pesquisas ha permitido esclarecer, hasta el momento, cuatro robos con fuerza en interior de vehículo y determinar la presunta implicación de los dos detenidos, quienes actuaban de forma "coordinada" y "con un reparto de funciones previamente establecido".

El aparato intervenido atacaba los sistemas de apertura de los coches y permitía acceder al interior de ellos sin forzar cerraduras ni romper ventanillas. Además, los agentes intervinieron varios mandos de garaje, efectos sustraídos y diverso material relacionado con la actividad delictiva tras el registro de un domicilio en Aguadulce, en Roquetas de Mar.

UN GRUPO EXTRANJERO ITINERANTE

Según la investigación, los arrestados pertenecerían a un grupo criminal itinerante, cuyos integrantes extranjeros se desplazaban temporalmente hasta distintas zonas costeras del territorio nacional para desarrollar campañas delictivas para, después, regresar su país de origen.

La operación permanece abierta y no se descarta el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos ni la identificación de otros posibles integrantes de la organización.

Una vez instruidas las actuaciones, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 1 de Almería, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos.