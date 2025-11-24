A prisión un hombre acusado de tres violentos robos a ancianos y menores de edad en Roquetas de Mar (Almería)

La Guardia Civil arresta al sospechoso de tres robos con violencia en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión preventiva para un hombre de 29 años acusado de cometer tres robos con violencia a personas de avanzada edad y menores en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) desde el pasado mes de agosto.

La Guardia Civil ha arrestado al sospechoso en el marco de la operación 'Pinta roja' tras las denuncias interpuestas por la víctimas. En una nota, la Comandancia ha destacado el "empleo desmedido" de violencia contra los perjudicados en la mayoría de los robos investigados.

Las declaraciones de los testigos y la investigación de los agentes permitió dar con el presunto autor de los hechos, quien se movía en el entorno de los lugares donde se produjeron los atracos.

Las diligencias junto con el detenido se pusieron a disposición judicial en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza número 3, que ordenó el ingreso en prisión preventiva.