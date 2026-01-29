A prisión el presunto autor de un robo en una casa de Alhama de Almería, a la que fue encapuchado y armado

Pistola intervenida. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido como presunto autor del robo en una vivienda de Alhama de Almería a la que accedió encapuchado y con una pistola el pasado lunes.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, al arrestado le constan antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y robo con violencia, así como dos señalamientos judiciales de entrada e ingreso en prisión por hechos de similar naturaleza.

Fue la central de alarmas la que se puso en contacto con la víctima para alertarle de que había una persona con la cabeza cubierta en el interior de su vivienda, por lo que el afectado se desplazó hasta allí y sorprendió al autor de los hechos 'in fraganti'.

El supuesto ladrón emprendió la huida después de haber sustraído diversos objetos, por lo que el dueño de la vivienda avisó a la Policía Local, desde la que se activó a la Guardia Civil. Durante la huida, el denunciante volvió a contactar con las fuerzas de seguridad para informar de que el individuo iba armado y que le había amenazado con una pistola.

Los agentes localizaron al propietario y a presunto autor de los hechos a su llegada, por lo que procedieron a su inmovilización y detención. En las inmediaciones se localizaron diversos efectos sustraídos del interior de la vivienda.

El denunciante manifestó que el autor portaba un arma de color negro, con la que le amenazó encañonándole en la cara, sin llegar a hacer uso de la misma, si bien mientras escapaba la arrojó para deshacerse de ella. Los agentes encontraron la pistola más tarde en el suelo, de modo que la recuperaron para llevarla al departamento de criminalística y determinar si con ella se habría intervenido en otros delitos.