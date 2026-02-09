A prisión uno de los tres detenidos por la sustracción de patinetes eléctricos en El Ejido (Almería)

Agentes de Policía Nacional junto a un patinete eléctrico. - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres varones de entre 18 y 30 años, uno de los cuales ha ingresado en prisión-- por la sustracción de patinetes eléctricos en El Ejido (Almería), donde se ha desarrollado un dispositivo especial durante varias semanas para la prevención e investigación de este tipo de delitos.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, el arrestado que ha sido enviado a prisión tenía un extenso historial por delitos patrimoniales y contra las personas, de modo que la reiteración y acumulación de hechos delictivos ha pesado en la decisión del juez de guardia.

Los tres detenidos cuentan con antecedentes por sustracciones en interior de vehículos, robos con fuerza y hurtos. Así, habrían convertido este tipo de hechos "en su principal forma de obtención de beneficios ilícitos".

La investigación se inició tras la recepción de diversas denuncias interpuestas por ciudadanos de El Ejido por la patinetes eléctricos en distintas vías públicas. A partir de ese momento, se establecieron dispositivos de vigilancia y control en zonas consideradas estratégicas, así como labores de análisis de información y seguimiento por parte de los grupos operativos.

Las actuaciones, ejecutadas por la Brigada de Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de El Ejido, con la colaboración del Grupo GOAP de la Policía Local del municipio ejidense, permitieron recuperar tres patinetes eléctricos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Los servicios de análisis de criminalidad han detectado un descenso significativo en el número de hurtos de vehículos de movilidad personal (VMP) en el núcleo urbano, lo que confirma la eficacia del dispositivo desplegado y la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local.

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar este tipo de hechos y adoptar medidas de autoprotección, especialmente en relación con vehículos de movilidad personal, con el fin de dificultar su sustracción y facilitar su recuperación en caso de robo o hurto.