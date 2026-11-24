Personas en el centro de Almería, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha registrado el mayor crecimiento demográfico de Andalucía durante 2025, con un incremento del 1,69 por ciento que ha elevado su población hasta los 783.609 habitantes a 1 de enero de 2026, 13.055 más que un año antes. Por su parte, Roquetas de Mar se ha situado como la gran ciudad andaluza con mayor aumento de población, con un 2,66 por ciento y 2.925 nuevos residentes, hasta alcanzar los 112.979 habitantes.

Según los primeros resultados del Censo Anual de Población 2026 publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, el municipio roquetero figura entre las diez ciudades españolas con mayor crecimiento población y es el único representante andaluz en esta clasificación.

El crecimiento de Roquetas de Mar se sitúa por encima de la media nacional, que ha sido del uno por ciento, y contrasta con la evolución de otras ciudades andaluzas como Cádiz y San Fernando, que han perdido un 0,6 y un 0,4 por ciento de su población, respectivamente.

Almería presenta también la mayor proporción de población de nacionalidad extranjera de Andalucía, con 187.593 residentes, que representan el 23,9 por ciento del total provincial, más del doble de la media andaluza, situada en el 11,1 por ciento. Este colectivo, que contaba con 178.512 residentes a 1 de enero de 2025, ha aumentado en 9.081 personas durante el último año, un 5,09 por ciento.

Por nacionalidades, la marroquí es la más numerosa, con 69.915 residentes, que representan el 37,3 por ciento del total de extranjeros en la provincia. Le siguen la rumana, con 21.611 residentes y un 11,5 por ciento; la británica, con 15.434 y un 8,2 por ciento; la senegalesa, con 10.404 y un 5,5 por ciento, y la colombiana, con 9.253 y un 4,9 por ciento.

Por lugar de nacimiento, la provincia ha ganado 11.700 residentes nacidos en el extranjero durante 2025, lo que supone el 89,6 por ciento de su crecimiento demográfico. El número de residentes nacidos en España ha aumentado en 1.355 personas, una tendencia que únicamente se ha registrado en Almería y Granada dentro de la comunidad autónoma.

Asimismo, la provincia ha ganado 53.179 habitantes en los últimos cinco años, desde los 730.430 que tenía a 1 de enero de 2021, lo que supone un crecimiento acumulado del 7,3 por ciento. Solo en el último año, Almería ha concentrado el 16,1 por ciento de todo el aumento de población registrado en Andalucía, que ha sumado 80.936 residentes.

Por sexos, la población almeriense está integrada por 401.181 hombres y 382.428 mujeres. Durante 2025, el número de hombres residentes en la provincia ha aumentado en 7.830, mientras que el de mujeres lo ha hecho en 5.225.

EL EJIDO Y ROQUETAS, A LA CABEZA EN OCUPACIONES ELEMENTALES

De otro lado, el INE ha ampliado este martes los datos del censo de 2024 relativos al mercado laboral, que sitúan a El Ejido como el municipio con mayor porcentaje de trabajadores en ocupaciones elementales entre las capitales de provincia y las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, con un 37,5 por ciento.

Roquetas de Mar ocupa el tercer puesto nacional en esta clasificación, con un 26,4 por ciento, únicamente por detrás de El Ejido y Lorca (Murcia), que registra un 28,4 por ciento. La capital almeriense también figura entre las 15 ciudades con mayor proporción de trabajadores en este tipo de ocupaciones, con un 14,9 por ciento.

En cuanto al nivel formativo, Almería presenta el menor porcentaje de residentes de 15 o más años con estudios superiores de las ocho provincias andaluzas, con un 25,1 por ciento, frente al 28,6 por ciento de la media autonómica.