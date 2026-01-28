La provincia de Almería registra 74 avisos por el temporal, con incidencias puntuales en centros educativos

Archivo - Centro Coordinador de Emergencias 112. - 112/ARCHIVO

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha registrado 74 avisos a través del 112 desde que se activaron los distintos avisos meteorológicos en la jornada de este martes, según ha trasladado la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, por la borrasca 'Kristin', que ha obligado a activar la alerta roja en la comarca de Los Vélez y el Valle del Almanzora y la alerta naranja en el resto del territorio provincial.

De ese total, en torno a cuatro o cinco incidencias han afectado a centros educativos, fundamentalmente por problemas relacionados con el agua y el viento, con algún caso más relevante en Adra y en centros de la capital, si bien la delegada ha subrayado que "la comunidad educativa está resolviendo las incidencias con absoluta normalidad".

En declaraciones remitidas a los medios, Martín ha explicado que la activación de estos avisos llevó a adoptar distintas medidas tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), entre ellas la suspensión de la actividad lectiva presencial en los municipios afectados por la alerta roja, así como la recomendación a todos los centros educativos para que este miércoles no se desarrollaran actividades al aire libre.

La delegada ha señalado que, de forma paralela, se acordó el cierre de los centros de participación activa de personas mayores de Huércal-Overa, Vélez-Rubio y Albox, además de trasladar recomendaciones a centros de discapacidad y a otros recursos que no dependen directamente de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se decidió cerrar los espacios culturales al aire libre dependientes de la administración autonómica, como la Alcazaba, Los Millares y el Castillo de los Vélez, y mantener este martes cerradas las ITV de Albox, Vera y Vélez-Rubio.

Sobre el estado de las carreteras, ha indicado que la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez, permanece pendiente de la situación y que, aunque el punto más afectado es la A-1178, en la zona de Calar Alto, en Gérgal, "está dentro de la normalidad" gracias a la actuación de los equipos de conservación y quitanieves, con los centros de conservación de Fiñana y Chirivel activos ante cualquier emergencia.

Martín ha pedido prudencia a la ciudadanía y ha insistido en seguir las indicaciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía y del 112, ante la proliferación de mensajes no contrastados en redes sociales, así como en evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las comarcas afectadas por la alerta roja, donde se prevé que los vientos puedan ganar intensidad a lo largo de la tarde.