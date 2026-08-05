La provincia de Almería suma casi 60.000 afiliados más a la seguridad social desde 2018

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la presentación del balance provincial del informe 'Cumpliendo'. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha sumado casi 60.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social desde 2018 y ha consolidado "la mayor transformación de las últimas décadas" mediante políticas públicas dirigidas al empleo, la protección social, las infraestructuras, el agua y el apoyo al sector agrícola.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presentado este miércoles el balance provincial del informe 'Cumpliendo', un documento que recoge el grado de ejecución de los principales compromisos del Gobierno de España y el impacto de sus políticas públicas en la provincia durante los últimos años.

Durante su intervención, Martín ha repasado las medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo desde 2018 y ha destacado "cómo Almería sale ganando y fortalecida con este Gobierno progresista", gracias a "la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la retribución de las pensiones o el fortalecimiento del sector empresarial y la diversificación de los sectores productivos de la mano de los fondos del Plan de Recuperación, que han conseguido incrementar todos los indicadores de prosperidad en la provincia".

El subdelegado ha incidido especialmente en la evolución del mercado laboral, ya que la provincia ha alcanzado los 332.417 trabajadores afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de julio, casi 60.000 más que en 2018. Martín ha calificado esta cifra de "histórica" y ha señalado que "evidencia el dinamismo económico de Almería".

Del mismo modo, ha puesto en valor los efectos de la reforma laboral, que ha permitido multiplicar la contratación indefinida hasta alcanzar cerca de 135.000 contratos estables, un 342 por ciento más que antes de su entrada en vigor.

Durante los siete primeros meses del año se han suscrito en Almería 146.854 contratos, de los que 78.873, el 53,71 por ciento, han sido indefinidos, mientras que los 67.981 restantes han tenido carácter temporal.

"Los datos demuestran que es posible crecer económicamente creando empleo de calidad y reforzando los derechos de los trabajadores. Hoy Almería no solo tiene más personas trabajando, sino que esas personas cuentan con mayor estabilidad laboral y mejores perspectivas de futuro", ha afirmado Martín.

PROTECCIÓN SOCIAL

En el ámbito social, el informe recoge que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha beneficiado a alrededor de 150.000 trabajadores almerienses, mientras que la pensión media se ha situado en 1.297 euros mensuales, 424 euros más que en 2018.

Asimismo, 78.696 personas reciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital en la provincia y más de 27.700 hogares cuentan con el Bono Social Eléctrico para hacer frente al coste de la energía. A ello se suma que alrededor de 22.500 estudiantes almerienses se han beneficiado durante el último curso de las becas del Ministerio de Educación.

INFRAESTRUCTURAS Y AGUA

En materia de infraestructuras, el subdelegado ha destacado proyectos estratégicos como la línea de alta velocidad Murcia-Almería, cuya plataforma se encuentra ejecutada o en obras en más del 90 por ciento y supera los 3.600 millones de euros de inversión.

También ha destacado las actuaciones previstas en la Red de Carreteras del Estado, que movilizan más de 260 millones de euros para mejorar la movilidad y la competitividad de la provincia.

Entre ellas figuran el enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator, cuya ejecución se encuentra muy avanzada, así como los proyectos del tercer carril de la A-7 entre Almería y Roquetas de Mar, la remodelación de enlaces estratégicos en El Ejido y Vícar y la mejora del acceso a Roquetas de Mar.

El agua constituye otro de los "ejes prioritarios" de la acción del Gobierno. En este ámbito, Martín ha recordado que la inversión para reforzar el sistema hídrico de la provincia asciende a más de 250 millones de euros.

Entre los proyectos ha citado la reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora I, que producirá 15 hectómetros cúbicos de agua; la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras; la ampliación de la desaladora de Dalías para aumentar la producción de agua desalada de 30 a 40 hectómetros cúbicos, y la construcción de la nueva planta desaladora de Bajo Almanzora II, en Cuevas del Almanzora, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos.

REGADÍOS Y AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA

Por otra parte, Almería es la provincia más beneficiada por las obras de modernización de regadíos que acomete el Ministerio de Agricultura, con un total de 12 proyectos, de los que cuatro han finalizado y ocho se encuentran en ejecución.

Los 12 proyectos finalizados o en ejecución suman 156.550.000 euros, sin IVA, a los que se añaden otros 17.980.000 euros correspondientes a tres obras programadas y pendientes de firma con distintas comunidades de regantes.

En total, las 15 actuaciones impulsadas a través de la empresa pública Seiasa alcanzan una inversión de 174.530.000 euros, sin IVA, que se eleva a 211.181.300 euros al incluir el 21 por ciento de IVA.

Martín también ha resaltado el respaldo ofrecido al sector agrícola después de las borrascas registradas este año, con ayudas directas que ascienden a más de 152 millones de euros para un total de 6.564 agricultores almerienses. Según ha señalado, esta respuesta demuestra el compromiso del Ejecutivo con uno de los principales motores económicos de la provincia.

"Detrás de cada inversión, de cada ayuda y de cada reforma hay un mismo objetivo: mejorar la vida de la ciudadanía. Ese es el compromiso del Gobierno de España con Almería y los datos ponen de manifiesto que ese compromiso se traduce en más empleo, mejores salarios, mayor protección social, más oportunidades para los jóvenes y las mayores inversiones en infraestructuras y agua que ha conocido nuestra provincia", ha concluido el subdelegado.