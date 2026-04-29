El proyecto para instalar una fábrica móvil de explosivos en Tabernas (Almería) obtiene informe ambiental favorable

Plano de localización del proyecto de fábrica móvil de explosivos previsto en Tabernas (Almería). - BOE

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para instalar en Tabernas (Almería) una unidad móvil de fabricación de explosivos, junto a un depósito comercial y un almacén de materias primas dentro de una explotación minera de yesos, ha obtenido un informe de impacto ambiental favorable después de que el Gobierno haya resuelto que "no es necesario" someterlo a evaluación ambiental ordinaria.

Así consta en una resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press, sobre el proyecto promovido por Orica Explosivos Industriales, S.A.

El órgano ambiental ha concluido que "no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente" siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas, tras analizar sus posibles efectos sobre la calidad atmosférica, el suelo, la hidrología, los espacios protegidos, la flora, la fauna, el paisaje, el patrimonio cultural, la población y los riesgos asociados a accidentes graves o catástrofes.

La resolución sustenta esta conclusión, entre otros aspectos, en que el proyecto no se ubica dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, aunque en su entorno se localizan Sierra Alhamilla, a 4,6 kilómetros, y el Desierto de Tabernas, a 13 kilómetros, entre otros espacios próximos.

El documento también recoge que el proyecto no causará impactos ambientales significativos sobre las aguas subterráneas y que la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería ha considerado suficientes las medidas previstas para reducir los riesgos a un "nivel aceptable".

En cuanto a la posible afección a la población, la resolución indica que el núcleo más cercano es Turrillas, situado a 5.740 metros al sureste, y que no existen viviendas a menos de tres kilómetros de las instalaciones previstas.

Además, señala que la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves, catástrofes y cambio climático es "muy baja", aunque aprecia riesgo bajo en caso de explosiones e incendios y exige el seguimiento previsto en el Reglamento de Explosivos.

DETALLES DEL PROYECTO

La actuación se ubicará en la parcela 165 del polígono 10 del término municipal de Tabernas, dentro del perímetro autorizado de la concesión minera Ana María Fracción segunda, actualmente en explotación para la extracción de yesos.

La resolución recoge que los explosivos se utilizarán para la explotación de yesos, mineral que el documento califica como "estratégico para Europa" por su importancia en la construcción, la sostenibilidad y otras aplicaciones. La instalación tendrá una vida estimada de 15 años, tras los cuales se desmantelará para permitir la extracción de yeso en la superficie ocupada y la posterior restauración del terreno.

El proyecto ocupará unos 5.200 metros cuadrados de suelo dedicado al cultivo de olivar. Entre las instalaciones previstas figuran un almacén de materias primas intermedias con capacidad para 100 toneladas, un depósito de explosivos con capacidad para 10.000 kilos de ANFO, un depósito para 150.000 detonadores y una zona de aparcamiento para la unidad móvil.

El promotor prevé un consumo anual de unas 1.500 toneladas de nitrato amónico. La unidad móvil tendrá una capacidad nominal de 12 toneladas y realizará uno o dos traslados al día desde la instalación hasta el punto de destino.

La resolución precisa que la fabricación de los explosivos se realizará siempre fuera de las instalaciones proyectadas, "nunca en su interior". Las materias primas se cargarán en la unidad móvil para trasladarlas hasta el punto de suministro autorizado, donde se fabricará el explosivo en el interior del barreno donde se hará la voladura.

La actuación supondrá la retirada de 110 olivos, sin que esté prevista la eliminación de más vegetación arbórea. El Ministerio exige compensar esa afección mediante la plantación de especies arbóreas autóctonas en la zona o, si no fuera posible, mediante la adquisición de créditos de carbono certificados.

El documento también recoge que la instalación contará con energía solar fotovoltaica de autoconsumo y baterías. Según el promotor, el proyecto permitirá reducir un 93 por ciento la huella de carbono frente a la situación actual, al evitar el transporte de explosivos hasta la concesión minera y sustituirlo por el traslado de materia prima.