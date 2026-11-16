PSOE-A acusa a la Junta de "meter las tijeras" en la dependencia y exige mejoras salariales para las auxiliares

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. - PSOE-A - Archivo

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de haber "metido las tijeras" en el servicio de la dependencia y de reducir la aportación autonómica en los nuevos presupuestos pese a que, según ha sostenido, la financiación estatal ha aumentado un 97 por ciento, al tiempo que ha reclamado a las empresas de ayuda a domicilio que negocien los convenios colectivos y mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras.

Así lo han trasladado este lunes la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y la cabeza de lista socialista al Congreso por Almería, Anabel Mateos, durante una comparecencia ante los medios en la sede provincial del partido, antes de mantener un encuentro con trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, con motivo de la campaña electoral del 29 de noviembre.

Márquez ha cuestionado los nuevos presupuestos autonómicos y ha sostenido que el aumento de los fondos estatales permite a la Junta disponer de más dinero para "seguir privatizando los servicios públicos en Andalucía". "Le cantarían las 40", ha comentado sobre un posible encuentro de Moreno con las trabajadoras de ayuda a domicilio.

La dirigente socialista ha considerado que los comicios del 29 de noviembre "no son unas elecciones cualquiera". "No nos jugamos ganar o perder un partido político las elecciones. Nos jugamos perder la democracia en estas elecciones", ha subrayado.

Márquez ha defendido además a las trabajadoras de ayuda a domicilio, un colectivo que cuenta con unas 1.000 profesionales en la capital almeriense, según ha señalado, y ha respaldado la labor de los sindicatos UGT y CCOO en la defensa de sus derechos. "No son comegambas, no son apesebradas, no son jetas, no son unas sinvergüenzas", ha expresado.

Por su parte, Mateos ha lamentado que estas profesionales lleven "demasiado tiempo pidiendo mejoras salariales". "No podemos hablar de una dependencia digna si las personas que trabajan en ese sector no tienen unas condiciones dignas", ha sostenido.

La candidata socialista ha asegurado que los recursos destinados a la dependencia se han multiplicado por cinco en la última década y ha reclamado a la Junta que los ponga "al servicio de las familias cuanto antes".

De cara a la próxima legislatura, Mateos ha explicado que el programa electoral del PSOE contempla "garantizar una financiación estable" para reducir las listas de espera y "consolidar la ayuda a domicilio como un servicio público esencial".

En este sentido, ha señalado que el 29 de noviembre también se decide "qué dependencia queremos" y ha advertido de los "recortes" y la "precariedad" que atribuye a las propuestas de PP y Vox.