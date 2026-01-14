PSOE-A afea la negativa del PP-A a su comisión de investigación sobre "corrupción" en Almería que debatirá el Parlamento

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A va a solicitar que se debata en el Pleno del Parlamento lo más pronto posible su iniciativa para constituir una comisión de investigación en torno a la "trama de corrupción" del PP de Almería que, en opinión de los socialistas andaluces, es también "del PP de Andalucía" en general.

Así lo ha señalado el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha explicado que su grupo elevará esta iniciativa para su debate en el Pleno del Parlamento después de que el PP-A haya formalizado su rechazo a la misma en el periodo contemplado para ello tras su registro en la Cámara.

El representante del PSOE-A ha comentado este asunto, además, al hilo del "auto judicial que se ha conocido" en las últimas horas en torno al caso de supuesta corrupción por el que se investiga a exdirigentes del PP en la provincia de Almería --entre ellos, el que fuera presidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier Aureliano García--, y que "extiende las investigaciones a todos los responsables de la red de empresas fantasmas, constituidas y gestionadas para llevarse el dinero público de los almerienses", y que estaban "conectadas absolutamente con el Partido Popular".

En esa línea, Mario Jiménez ha advertido de que se ha conocido "todo un 'holding' de relaciones empresariales presuntamente corruptas, diseñadas exclusivamente para distraer el dinero de la sanidad y de otros servicios públicos en la provincia de Almería y enriquecer a una trama que terminaba haciéndosela llegar a los máximos responsables del Partido Popular en Almería, empezando por el que ha sido su presidente provincial y presidente de la Diputación", ha incidido.

El representante del PSOE-A ha remarcado que "estamos hablando de una red que, en un contrato de adjudicación de mascarillas de dos millones de euros, se quedaba con el 50 por ciento en forma de 'pelotazo' o de 'mordida', puesta en marcha e impulsada por los máximos dirigentes del PP en la provincia de Almería", pero que "no era desconocida para el Partido Popular de Andalucía", según ha sostenido antes de poner de relieve que por parte del juzgado encargado del caso "se ha autorizado la investigación de los teléfonos de los máximos responsables de esta red de empresas".

En ese punto, Mario Jiménez ha explicado que, este pasado martes, el Grupo Popular "rechazó en el Parlamento de Andalucía que se constituyera de manera automática la comisión de investigación" que el PSOE-A registró el pasado mes de diciembre "para que se ponga luz sobre todo lo que ha ocurrido con esa trama, para conocer lo que ha pasado allí, y también el destino de fondos públicos de la Junta de Andalucía" que han podido ser "presuntamente malversados por parte de esta red, y que han terminado enriqueciendo a la red de empresarios corruptos y de políticos corruptos que la ampara".

Tras dicho rechazo del PP-A a la constitución de la comisión de investigación, Mario Jiménez ha advertido de que la iniciativa "se va a debatir en el Pleno del Parlamento, porque el Grupo Socialista la va a incluir en el primer Pleno" que le permita su cupo para "debatir con profundidad, con transparencia, con claridad y con contundencia lo que todo el mundo sabe que es una trama de corrupción del PP de Andalucía".

En esa línea, ha manifestado que "el PP de Almería no sólo es un partido provincial más" en el PP-A, sino que "es la espina dorsal del PP andaluz y todo lo que pasa en el PP de Almería lo conoce el PP andaluz", y "en el PP de Andalucía no pasa nada sin que lo consienta el PP de Almería" y quien fuera su presidente provincial, Gabriel Amat, "sumo pontífice de esta derecha que se aprovecha de los fondos públicos de esta manera", según ha agregado Mario Jiménez.

El portavoz socialista ha concluido insistiendo en defender que la comisión de investigación se constituya "porque hay fondos de la comunidad autónoma que se han empleado y se han destinado a enriquecer a esta trama, y porque lo que ha ocurrido en Almería no es del PP de Almería", sino "del PP de Andalucía, y su máximo responsable es el presidente de la Junta", Juanma Moreno, y "tiene que dar cuenta de ello en el Parlamento de Andalucía", según ha zanjado Mario Jiménez.