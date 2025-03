PSOE afea al PP sus "falsos golpes de pecho" por las narcolanchas pues "recortó efectivos y cerró cuarteles" en Almería

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Almería Antonio Martínez ha criticado este viernes las "voces" y los "falsos golpes de pecho" de la diputada nacional y portavoz del PP-A, Maribel Sánchez Torregrosa, a tenor de la situación existente por la presencia de 'narcolanchas' en las costas en las costas de Cabo de Gata.

"Para hablar de seguridad en la provincia de Almería, el PP debería comenzar pidiendo perdón a los almerienses porque cuando pudo, no hizo, y cuando puede, pues tampoco hace", ha manifestado Martínez, quien en declaraciones a Europa Press ha instado a los dirigentes 'populares' a "vociferar menos" ante los "recortes de efectivos" que se produjeron entre 2011 a 2018, cuando además se "cerraron cuarteles".

Según Martínez, "salidas de tono como las de hoy no ayudan, aunque intenten hacerlo aparentar". Así, cree que "poco ejemplo" puede dar el PP cuando, según ha observado, en el ámbito de sus competencias a través de los puertos autonómicos andaluces "se realizan movimientos por los petaqueros y no existe vigilancia, porque no hay policías portuarios que puedan hacerlo".

"Hay diez policías portuarios para todos los puertos autonómicos y algunos de ellos se encuentran de baja. Más trabajar y menos voces, es lo que necesita Almería", ha añadido.

Martínez ha acusado al PP de promover bajo sus sucesivos gobiernos un deterioro en la seguridad de la provincia hasta el punto de "dejar sin vigilancia por las tardes y noches a muchos pueblos" los cuales se plantearon "poner cámaras de vigilancia a nivel municipal al igual que los vecinos en sus propiedades".

También ha responsabilizado a los populares de "bloquear" la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar cuando se tuvo "una oportunidad hace diez años" para incrementar plantillas y conseguir centrar los esfuerzos de Guardia Civil en otros ámbitos, según ha dicho.

"Almería, por su costa y por el valor de su agricultura, donde muchos invernaderos tienen un valor superior a una vivienda, pues merecen una reflexión profunda para mejorar la seguridad de todos y no voces y falsos golpes de pecho", ha añadido el senador socialista.

De otro lado, ha defendido la actuación del Ejecutivo para "incrementar los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la provincia, más de 200 efectivos", sentido en el que "en los últimos años se han mejorado las condiciones de los agentes, que hacen un trabajo extraordinario".