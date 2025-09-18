El PSOE de Almería aborda en Alicún la lucha contra la despoblación y critica los recortes de PP y Vox

El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, junto al secretario del PSOE de Almería, José María Martín, en Alicún con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia. - PSOE

ALICÚN (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Xavier Boya, y el secretario del PSOE de Almería, José María Martín, se han reunido en Alicún, un municipio de poco más de 200 habitantes, con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia para analizar los desafíos de los pueblos frente a la despoblación.

En el encuentro han advertido de que "el medio rural no tiene futuro con las políticas del PP y mucho menos con las de Vox" y han criticado que "los recortes en sanidad, educación y servicios sociales están castigando especialmente a quienes viven en las zonas rurales".

El líder de los socialistas almerienses ha destacado que "es fundamental que la gente en los pueblos tenga los mismos derechos vivan donde vivan" y ha valorado el "compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que por primera vez en la historia ha creado una Secretaría General específica para afrontar el reto demográfico".

"Ese compromiso es lo que nos permite garantizar la vertebración del territorio y luchar contra las desigualdades entre la España urbana y la rural", ha subrayado el también subdelegado del Gobierno.

Martín ha alertado sobre el impacto de las "políticas de la derecha" en los pueblos más pequeños. Así, ha incidido en que "la Diputación de Almería actúa con criterios partidistas, premiando a unos municipios frente a otros, a la vez que el Gobierno de Moreno Bonilla está desmantelando la red de servicios públicos que tanto esfuerzo costó construir".

Por su parte, Boya ha asegurado que "quien aguanta nuestros pueblos son esos alcaldes y alcaldesas, la gente que da la cara y mantiene viva la bandera de la igualdad en el sentido más amplio de la palabra frente a las enormes dificultades y zancadillas que pone la derecha".

El secretario general para el Reto Demográfico ha sido "tajante" al advertir de que "el medio rural no tiene futuro con las políticas del PP y mucho menos con las de Vox". Según ha defendido, "la derecha solo ve en los pueblos un granero del que extraer recursos al servicio de los mercados y de los grandes intereses económicos, sin importarles el valor y la dignidad de las personas que viven en ellos".

Frente a este modelo, Boya ha defendido la apuesta del Ejecutivo central "por políticas públicas progresistas que garantizan la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios esenciales", ya que "si no hay una política pública fuerte, el mercado por sí solo condena al medio rural a la pobreza y al abandono".

El responsable para el Reto Demográfico ha señalado además que el Gobierno de España ha puesto en marcha por primera vez convocatorias públicas para que los ayuntamientos puedan acceder directamente a subvenciones en materia de reto demográfico, lo que supone "un cambio histórico en la forma de apoyar a los municipios".

Boya se ha referido a la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que tiene entre sus principales objetivos detectar las necesidades en 600 áreas funcionales, que coinciden con las diferentes comarcas existentes, y proponer soluciones para que sus habitantes disfruten de "más calidad de vida y tengan más oportunidades".

En este punto, ha recordado que la primera Estrategia que aprobó "el Gobierno de Pedro Sánchez movilizó 13.000 millones de euros para revertir la pérdida de población en la España rural".