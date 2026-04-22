PSOE de Almería acusa a Moreno de desviar "cuatro millones" a un hospital de Murcia mientras "desmantela" La Inmaculada

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA) 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de destinar "casi cuatro millones" de euros a un hospital privado de Murcia mientras "desmantela" el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa al derivar allí a sus pacientes.

Ayala ha precisado que el Gobierno andaluz ha adjudicado un segundo contrato de 2,2 millones de euros a la clínica privada Virgen del Alcázar, de Lorca, una cantidad que eleva el dinero público destinado a este centro sanitario privado en apenas unos meses.

En un comunicado, el dirigente socialista ha calificado esta situación de "absoluto despropósito" y ha asegurado que la concatenación de contratos "demuestra que todos los anuncios del Gobierno andaluz no son más que patrañas para tapar el desmantelamiento que están llevando a cabo del hospital de Huércal-Overa".

En este sentido, ha advertido de las "consecuencias directas" que esta situación supone para la atención sanitaria. "Se pierde algo fundamental en sanidad, que es la continuidad asistencial con el paciente, porque se le deriva a otra comunidad autónoma y, cuando regresa, los profesionales que lo atienden desconocen qué se le ha hecho", ha señalado.

Asimismo, ha reprochado al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que "no le diga la verdad ni al médico", después de conocerse que los profesionales de la especialidad de Digestivo "llevan sin cobrar las tardes que trabajan para reducir la lista de espera desde el pasado mes de agosto". Esta situación, según ha apuntado, hace "aún más incomprensible que los recursos económicos disponibles se destinen a engordar el negocio de la sanidad privada".

Sobre la situación en Huércal-Overa, ha insistido en que esta política supone "un desprecio absoluto a los profesionales de la sanidad pública, que ven cómo los recursos se desvían a la privada en lugar de reforzar la plantilla".

Ayala ha señalado que los propios profesionales "llevan tiempo advirtiendo de la situación del hospital, con una alarmante falta de médicos y médicas en numerosas especialidades", lo que ha provocado listas de espera "inaceptables".

Según ha considerado, esta realidad ha llevado a que muchos usuarios "tengan que recurrir a contratar un seguro privado, tirar de sus ahorros o de la tarjeta de crédito para ser atendidos, en lugar de poder hacerlo a través del sistema público".

El dirigente socialista ha asegurado además que la situación "es ya insoportable para muchas personas, que han visto cómo las promesas realizadas por la Junta han terminado siendo una gran mentira" tras ocho años de gobierno del PP en los que, según ha señalado, el hospital ha reducido su plantilla y ha empeorado la atención sanitaria.

Ayala ha señalado que el próximo 17 de mayo la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir entre dos modelos, al afirmar que "no solo los vecinos del Almanzora, Los Vélez y el Levante, sino toda la provincia podrá pasar de las protestas a las urnas" para elegir entre el modelo del PP o el que propone María Jesús Montero.

Según ha recordado, Montero se ha comprometido a aprobar en sus primeros días un plan de rescate de la sanidad pública con 3.000 millones de euros adicionales al año para eliminar las listas de espera.