Maíllo anuncia en Cádiz una propuesta sobre libertad sindical que prohíba las listas negras de trabajadores

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en Cádiz - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley de protección a la libertad sindical y el derecho de huelga, que recoja entre otros puntos la prohibición de las listas negras de trabajadores en las empresas.

Lo ha comunicado en una atención a medios en Cádiz, desde donde ha mostrado su solidaridad con los dos operarios que continúan subidos a una grúa en las instalaciones de Navantia en San Fernando bajo el convencimiento de que no trabajan en la industria auxiliar del metal por su inclusión en unas presuntas listas negras.

"No puede haber listas negras en las empresas sobre gente que está comprometida sindicalmente. Eso tiene que erradicarse, va en contra del derecho fundamental de la libertad sindical y va en contra de la democracia", ha sostenido Maíllo al respecto.

Sobre la propuesta registrada en el Congreso, ha explicado que de aprobarse convertiría en ley dos elementos "fundamentales", como su vinculación a una reforma del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4, en el que se establece una prohibición a la persecución por razones sindicales y a la defensa del derecho de los trabajadores a ejercer una función que está reconocida como derecho esencial y fundamental en la Constitución.

En ese sentido, ha reiterado, "quedarán proscritas las listas negras que se elaboren para discriminar esa afiliación y ese compromiso sindical".

En segundo lugar, ha continuado, establece una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que en su artículo 8, en las infracciones muy graves, establecerá que serán infracciones "muy graves" la realización o discriminación de listas en las que se establezca, con datos personales, la afiliación sindical de los trabajadores, al considerar que esto sirve para discriminar en el acceso al mundo laboral.

Como ha resumido el candidato de Por Andalucía, "se proscriben la redacción y redacción de listas negras y se establece una equivalencia, desde el punto de vista sancionador, al impago de un salario".

Maíllo ha defendido esta propuesta en "solidaridad" con los dos operarios citados y con trabajadores de otros muchos sectores, tanto del metal o la hostelería, entre otros.

En su opinión, esto se vincula con "la propia esencia de la democracia", abundando que esta proposición "pone blanco sobre negro" y "soluciones" como parte del Gobierno de coalición en España junto con el PSOE.

"Vamos a poner todos nuestros mimbres en consolidar una propuesta que va más allá de lo que actualmente está registrado en ley, que protege y blinda el derecho sindical y el derecho de huelga", ha indicado, añadiendo que con ello los trabajadores afiliados a cualquier sindicato tendrán "blindada" su defensa de ese derecho y no serán discriminados a la hora de acceder al trabajo o de no ser contratado.

Sobre las listas negras, ha asegurado que las hay y que con la propuesta se hace "una aportación esencial que afecta a muchos sectores en el mundo del trabajo" y que surge "desde una profunda solidaridad humana y colectiva en Cádiz a raíz de la iniciativa de estos dos compañeros", en referencia a los dos operarios subidos a una grúa de Navantia.

A este respecto, el candidato de la coalición de izquierdas ha pedido al SEPI y al Ministerio de Hacienda que "intervengan y tomen carta en el asunto" respecto al modelo de Navantia que se quiere tener, apuntando que "no puede ser solamente una empresa tractora que diseñe los proyectos y deje absolutamente todo lo relacionado con la ejecución de dichos proyectos a empresas de sus contratos", sino que "recupere lo que ha tenido en otros periodos históricos", como es que cuente con plantillas que desarrollen parte de la actividad, aunque "de manera complementaria y subsidiaria" cuente con subcontratas.

Maíllo ha argumentado que una empresa pública como Navantia "tiene que garantizar en su trabajo la dignidad en las condiciones laborales de los que lo desarrollan", considerando que "hay demasiadas prácticas de precarización de trabajadores que tienen que ser eliminadas", y que ese debate, "que ha sido un clamor social y de indignación", hay que "abrirlo" para que "aporte soluciones alternativas".

