El PSOE de Jaén se compromete a "reabrir y dotar de utilidad pública" el edificio gemelo del geriátrico de Linares

Visita al complejo de la residencia geriátrica de Linares. - PSOE DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén se ha comprometido este miércoles a reabrir el edificio gemelo de la Residencia Geriátrica de Linares con el objetivo de darle "utilidad pública".

"Compromiso en el que nos vamos a emplear desde el PSOE y, a partir del 17 de mayo, con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía", ha afirmado el candidato al Parlamento de Andalucía Víctor Torres.

Así lo ha indicado durante una visita a este complejo, donde también se encuentra la Residencia Zaytum, junto a otros miembros de la lista socialista a las elecciones autonómicas y el secretario general del partido en Linares, Javier Perales, según ha informado el PSOE.

Torres ha destacado que este complejo "tiene un gran potencial", especialmente con ese edificio que en 2019 la Junta se comprometió a ponerlo en uso. Sin embargo, "han pasado ocho años y nada más se ha sabido", perdiendo incluso la posibilidad de implantar servicios como el 112, que al final "se han ido a otros lugares".

"Este edificio puede tener un gran recorrido porque tiene una gran capacidad y podría duplicar el número de plazas en residencias públicas de Linares. Aquí podría haber un recurso, con una inversión mínima, con capacidad para más de 250 personas", ha asegurado.

Al hilo, ha considerado que el problema que ha habido hasta ahora es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no cree en la Ley de Dependencia ni en la Ley de Servicios Sociales". Un "desmantelamiento" de servicios públicos que se traduce en "descomunales" listas de espera, con más de 3.500 personas esperando en la provincia de Jaén y cerca de 500 días esperando a que lleguen las prestaciones de la Dependencia.

De igual modo, Torres reclamó que la Residencia Zaytum "vuelva a ser lo que fue" después de la obra para su remodelación integral con cargo a fondos europeos. Ha reprochado, además, que la Junta quisiera "inaugurarla falsamente" hace unos días, ya que la realidad es que "aún no está en uso" después de "haber desarraigado a muchos usuarios y haber desplazado a los trabajadores".

El secretario general del PSOE de Linares también ha lamentado que el edificio gemelo lleve cerrado desde hace muchos años y ello a pesar de que "el PP promete campaña tras campaña que lo va a abrir de manera inminente".

"Necesitamos que este edificio se abra de una vez y se le dé utilidad. Había financiación, pero Moreno Bonilla la ha desactivado, dentro de su estrategia de abandono de espacios como éste", ha declarado Perales.

Sobre la Residencia Zaytum, ha afeado que se quisiera inaugurar "sin personal sanitarios, sin usuarios y sin terminar". "El PSOE sí se va a comprometer con Linares. De la mano de María Jesús Montero como presidenta de la Junta, vamos a cumplir el compromiso de la reapertura y puesta en servicio de este edificio", ha afirmado sobre el inmueble junto a la residencia geriátrica.

