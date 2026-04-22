El PP de Jaén señala el "impulso" de la Junta a la artesanía de la provincia

Candidatos y miembros del PP de Jaén en la visita a la Cerámica Padilla Padilla - PP DE JAÉN

BAILÉN (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha señalado este miércoles el "impulso" que la Junta ha dado a "sectores estratégicos como la artesanía y la industria manufacturera".

Así lo ha indicado durante su visita a la empresa Cerámica Padilla Padilla, en Bailén, donde ha estado acompañado por los también candidatos Jesús Estrella y Elena González; el presidente del partido en el municipio, Luis Mariano Camacho, y el vicesecretario provincial Rafael García.

Tras afirmar que esta visita responde a la campaña "al lado de los sectores productivos, haya o no elecciones", ha destacado que se trata de una firma con más de 200 años de historia. Actualmente, cuenta con la sexta generación y este verano dará el relevo a la séptima, "un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden ir de la mano para seguir creando empleo y riqueza en la provincia".

Domínguez ha subrayado, además, el papel de esta empresa en el empleo femenino, ya que cerca del 80-90 por ciento de su plantilla está compuesta por mujeres. Al hilo, ha valorado que el empleo industrial femenino ha crecido un 60 por ciento desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, punto en el que ha considerado "un acierto reforzar sectores donde tradicionalmente ha costado más la incorporación de la mujer".

Igualmente, ha aludido al "binomio que funciona" entre artesanía e industria gracias al respaldo autonómico, con iniciativas como el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía 2023-2026, que contempla ayudas de hasta 6.000 euros para talleres, emprendimiento y modernización del sector.

A ello ha sumado otras líneas de apoyo a autónomos y pymes, que han contribuido a que el valor añadido bruto de la industria manufacturera haya crecido "más de un 14 por ciento". "Trabajar donde hace falta y hay potencial es la clave", ha dicho, no sin valorar que el empleo ha dado "un giro radical" en Andalucía.

Junto a ello, el candidato 'popular' ha puesto el foco en la capacidad exportadora de empresas como Cerámica Padilla Padilla, que lleva sus productos a Estados Unidos y a distintos países europeos. "Desde Bailén, piezas hechas a mano que se exportan al mundo entero. Es un orgullo para Jaén y un ejemplo de que la vía andaluza funciona y triunfa en el mundo", ha afirmado.

Ha defendido que su partido seguirá "a pie de calle, escuchando y dando respuestas reales a las necesidades de empresas, autónomos y trabajadores". Un objetivo en el que "van encontrar al PP", también después de las elecciones, "con una oposición responsable, si toca, sumando siempre".

Por último, ha se ha referido la importante apuesta de la Junta, movilizando 31 millones de euros en 2026 para mejorar la empleabilidad en la provincia a través de programas como Activa-T, Empleo y Formación e Impulsa-T Jaén, este último específico para el territorio. "Más oportunidades, más empleo y más futuro para Jaén", ha concluido.

