El PP destaca la inversión de 72 millones de euros en diversos programas de empleo en el último año en Cádiz

Bruno García en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha destacado la evolución "positiva" del empleo en la provincia en donde "en estos años se han generado muchas oportunidades de futuro gracias a las políticas impulsadas desde el gobierno de Juanma Moreno", subrayando que en el último año se han invertido 72 millones de euros en diversos programas de empleo.

En una nota, Bruno García ha señalado que a finales de 2018 la tasa de paro en la provincia era del 27,35% y había 152.000 desempleados y ahora la tasa de desempleo es del 17,5%. "Son diez puntos y más de 51.000 desempleados menos", ha apuntado. Igualmente, ha señalado que según la última EPA, "en la provincia hay 475.000 ocupados, que son 70.000 ocupados más de lo que había cuando llegó al gobierno Juanma Moreno, mientras que el número de afiliados asciende a 426.000 y el de autónomos asciende a más de 67.000 ".

"Los datos dejan muy claro la evolución positiva que se ha producido en la economía, empleo, familias, la situación de muchas mujeres y hombres que estaban en situación de desempleo y que han ido viendo mejorar sus vidas", ha afirmado.

El presidente provincial del PP ha puesto en valor la creación de empleo en el contexto nacional en donde Andalucía es líder. "Llevamos casi cinco años reduciendo el desempleo de forma continuada y llevamos 36 meses, tres años, liderando el deceso de desempleo en España", ha afirmado. "Desde que Juanma Moreno gobierna, en Andalucía y en la provincia de Cádiz hay más personas trabajando y hay menos parados, hay más crecimiento y más actividad económica", ha añadido.

Así, ha defendido las "políticas puestas en marcha para incentivar al tejido productivo, las pymes y autónomos, que son los que realmente crean empleo, y sin olvidar tampoco a los colectivos vulnerables a través de ayudas a los ayuntamientos y a los centros especiales".

Por su parte, el coordinador provincial de empleo del PP, Daniel Sánchez, ha subrayado que sólo en la provincia de Cádiz en el último año se han invertido 72 millones de euros en programas de empleo. En concreto, en ayudas a autónomos pymes y mutualistas para elmantenimiento de los puestos de trabajo 21.754.500 euro y ayudas autónomos para cuota cero y para emprender una actividad nueva 28.086222 , un total de 49.8 millones de euros.

Además, en ayudas para planes de empleo a ayuntamientos y ELAS, según ha indicado, más de 22 millones de euros en la provincia en los programa Andalucía Activa, Construyendo Futuro en el Campo de Gibraltar o el Activa-T Joven .

Igualmente, Bruno García se ha referido a la bajada de los impuestos, simplificación de la burocracia, agilizar los procedimientos e incentivar la actividad económica que están favoreciendo el descenso del desempleo y la creación de empleo en la provincia y "en esa línea se debe seguir avanzando".

Frente a estos datos, Bruno García ha criticado que la alternativa que representa el PSOE de cara a las próximas elecciones "es desesperanzador que lo que proponga el PSOE a este progreso sea traer a Andalucía los que lideraron el desempleo y que dedicaban el dinero de los desempleados a otras cosas que no debían". "Es muy llamativo que la alternativa a este crecimiento sea el modelo de María Jesús Montero que claramente demostró que no funciona y nos llevó a liderar el desempleo", ha añadido.

El presidente provincial del PP de Cádiz ha añadido que "no sólo es el pasado, es también el modelo que el partido socialista quiere traer ahora a Andalucía que es el de la asfixia fiscal que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

En ese sentido, ha criticado la última subida de la base de cotización de un 42% a los autónomos societarios y colaboradores que va a hacer que tengan que pagar 135 euros más cada mes. "Es inaceptable porque detrás de cada autónomo lo que hay es una oportunidad y son dos modelos claramente distintos, el del PP que estamos generando capacidad y oportunidades para los autónomos y para los desempleados y hay otros que se dedican exclusivamente a poner barreras, a poner limitaciones y a castigar directamente al autónomo", ha concluido.

