Abascal participa este jueves en un acto público en Huelva junto al candidato a la Junta, Manuel Gavira

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, acompañado por el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira en Granada. - Álex Cámara - Europa Press
HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Vox celebrará este jueves 23 de abril un acto público en Huelva capital que contará con la participación del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, y del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.
El encuentro tendrá lugar a las 20,00 horas en la Plaza de las Monjas, donde ambos dirigentes se dirigirán a los onubenses para trasladar sus propuestas y analizar la situación política actual, tanto a nivel nacional como autonómico y provincial, ha indicado la formación en una nota.
El cabeza de lista de Vox por Huelva a las elecciones andaluzas, Rafael Segovia, ha animado "a todos los ciudadanos" a asistir a este acto, destacando que "es una oportunidad para escuchar directamente a nuestros líderes, conocer nuestras propuestas y formarse una opinión propia sin intermediarios".
Segovia ha subrayado que "tanto quienes ya comparten nuestras ideas como quienes aún tienen dudas están invitados a acudir", insistiendo en "la importancia de informarse de primera mano ante la tergiversación interesada que, en muchas ocasiones, realizan determinados medios de comunicación".
Desde Vox Huelva han señalado que este acto forma parte de la precampaña electoral de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que la formación aspira a "consolidarse como la alternativa real frente al bipartidismo".