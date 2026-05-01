El PSOE de Almería arranca la campaña con un llamamiento a "defender lo público" frente al modelo del PP

Inicio de la campaña de las elecciones andaluzas del PSOE de Almería. - PSOE

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería y secretario de Organización de los socialistas almerienses, José Nicolás Ayala, ha dado inicio a la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles, desde donde ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a "defender lo público" en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Ayala ha asegurado que la candidatura socialista afronta "dos semanas trepidantes y muy ilusionantes", en las que la candidatura socialista recorrerá toda la provincia para trasladar el proyecto político encabezado por María Jesús Montero como candidata a presidir la Junta de Andalucía.

"Salimos con la fuerza y los argumentos suficientes para explicar a todos los almerienses la necesidad de defender lo público", ha señalado en una nota, en la que ha subrayado que este será el eje central de la campaña.

El dirigente socialista ha planteado estos comicios como una elección entre "dos modelos completamente diferentes", uno basado en el "refuerzo de los servicios públicos"; y otro, el del PP que, a su juicio, "ha provocado su deterioro".

"Decimos sí a la sanidad pública, a la educación pública y a un sistema de dependencia que funcione con recursos y no con largas listas de espera", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado también la situación de la Formación Profesional, donde, según ha indicado, "muchas familias se ven obligadas a asumir costes para que sus hijos puedan estudiar, así como la falta de financiación adecuada para las universidades".

Ayala ha hecho hincapié en el problema de acceso a la vivienda en la provincia, debido a la "escasa construcción de vivienda pública por parte de Moreno Bonilla y los altos precios de las existentes la hacen inaccesible para la mayoría de las familias". "Queremos una vivienda digna y pública que esté al alcance de los bolsillos de los almerienses", ha defendido.

Asimismo, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en relación con la financiación recibida, al asegurar que "las grandes cifras que vende el Partido Popular no se reflejan en la mejora de los servicios públicos". En este sentido, ha dicho que el incremento de recursos en Andalucía responde "en gran medida" a las transferencias del Gobierno de España.

El candidato socialista ha señalado que, tras ocho años de gobierno de Moreno es "hora de que rinda cuentas" por el estado de "deterioro" de los servicios públicos y ha insistido en que "la peor parte" se la han llevado la sanidad, la educación y la dependencia.

Ayala ha pedido el voto a la ciudadanía almeriense para impulsar un cambio político en la Junta de Andalucía. "Es el momento de confiar en el Partido Socialista, el único que está dispuesto a defender lo público y lo que le interesa a cada uno de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.