El PSOE de Almería asegura que los servicios públicos se encuentran "gravemente deteriorados" tras la gestión de Moreno

La candidata del PSOE al Parlamento Andaluz, Fátima Herrera, en su visita este sábado al mercadillo del barrio almeriense de El Zapillo. - ALMERÍA

ALMERÍA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Parlamento Andaluz, Fátima Herrera, ha visitado este sábado al mercadillo del barrio almeriense de El Zapillo, donde ha mantenido un encuentro cercano con vecinos, comerciantes y trabajadores, para "escuchar sus inquietudes" y explicar las principales propuestas del PSOE de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Según ha indicado la formación en una nota, la candidata socialista ha enfatizado en la necesidad de recuperar y reforzar los servicios públicos en Andalucía, que "se encuentran gravemente deteriorados tras ocho años de gobierno de Moreno", según ha declarado a los medios de comunicación.

Herrera ha recriminado que "el modelo de gestión del PP está desmantelando poco a poco los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia", mientras que ha apuntado que "lo hacen desviando el dinero de nuestros impuestos hacia empresas privadas, mientras intentan convencer a la ciudadanía de que lo público no funciona".

En este sentido, la candidata socialista ha destacado que "las políticas de Moreno no sólo están haciendo pedazos los servicios públicos, sino que además están empobreciendo a las familias andaluzas".

"Cada vez más personas se ven obligadas a pagar dos veces por lo mismo, primero con sus impuestos y después, de su bolsillo, contratando seguros privados, matrículas en centros educativos privados o a cuidadores porque la dependencia nunca llega", ha apostillado.

Al hilo, Herrera ha precisado las "numerosas protestas sociales" que se han sucedido en los últimos meses, como las mareas blancas en defensa de la sanidad pública, las movilizaciones de las mujeres del sector del manipulado o las reivindicaciones de los padres y madres de niños con necesidades especiales.

"La gente ya se ha dado cuenta de que nuestros servicios públicos no aguantan cuatro años más en manos de Moreno", ha afirmado. Frente a este panorama, Herrera ha subrayado el compromiso del Partido Socialista con la defensa de lo público y ha presentado las propuestas de su formación "para garantizar el acceso a servicios esenciales de calidad".

"Desde el PSOE nos comprometemos a garantizar una sanidad pública de calidad, una educación gratuita y accesible para todos, y una atención digna para nuestros mayores y personas dependientes", ha destacado, al tiempo que ha sostenido que "la única manera de que los almerienses no tengan que cargar con más gastos es recuperar la calidad de lo público".

Por último, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a los almerienses para "que no se resignen" y acudan a las urnas el próximo 17 de mayo. "Es el momento de elegir entre dos modelos completamente distintos. El de Moreno, que empobrece a las familias y destruye los servicios públicos, o el de María Jesús Montero, que apuesta por la recuperación de la calidad de lo público, para que nuestros impuestos se destinen a garantizar los derechos de todos".

