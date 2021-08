PSOE de Almería reclama a la Junta medidas ante el "colapso" de la atención primaria y las "desbocadas" listas de espera

ALMERÍA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha reclamado este lunes una "solución" ante la situación de "colapso" en la que se encuentra la Atención Primaria y las listas de espera, que ve "desbocadas" en los hospitales de La Inmaculada, en Huércal-Overa, y el Poniente en El Ejido, con demoras "absolutamente inaceptables".

El líder de los socialistas almerienses ha criticado en una nota que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya visitado la provincia "con las manos vacías" y "sin darle ninguna" solución a la situación de especialidades como Cardiología, Digestivo y Oftalmología, en el caso del de Huércal-Overa, y de Urología o Rehabilitación en el de El Ejido, "donde los pacientes no consiguen cita antes de un año", según ha lamentado.

Para Sánchez Teruel, resulta "inaudito" que el presidente de la Junta "haya tratado de maquillar con cifras macroeconómicas el caos y el abandono que sufre la provincia" en su visita de hoy a Huércal-Overa, un municipio en el que "no ha sido capaz de contratar a los profesionales sanitarios que necesita el Hospital de La Inmaculada" y en el que "tampoco ha conseguido poner en marcha el nuevo centro de salud que dejó programado el anterior Ejecutivo socialista".

El dirigente socialista cree así que el presidente, "con la complicidad del alcalde, se ríe de esta forma de los vecinos y vecinas de Huércal-Overa, ya que incluso el propio Partido Popular incluyó una enmienda en los presupuestos de este año para el nuevo centro de salud del que, a la vista está, se ha vuelto a olvidar por completo, al igual que de la nueva sede judicial", le ha afeado.

De otro lado, el también diputado autonómico por el PSOE considera que el presidente andaluz "no se puede pasear por Almería como si no pasara nada, cuando la realidad es que ir al médico se ha convertido en una odisea, cuando no en un drama, para la ciudadanía en general y especialmente para nuestros mayores y enfermos crónicos".

"Es inadmisible que Moreno asegure que en Andalucía vamos bien cuando ha llevado a una situación calamitosa a los profesionales sanitarios tal y como han denunciado los sindicatos médicos, que no refuerce la Atención Primaria de manera urgente y que haya reducido las consultas que se realizan en los consultorios de los pequeños municipios enclavados en el ámbito rural", ha dicho.

SANIDAD PRIVADA

Sánchez Teruel considera "que no tiene ninguna justificación" que el presidente del Gobierno andaluz "no haya sido capaz de resolver algo tan básico como que se pueda ir al médico cuando se necesite o que conseguir una cita no se convierta en una carrera de obstáculos" salvo "que se quiera abrir la puerta de par en par a los seguros privados". "Si se trata de eso, Moreno está acertando, sin duda, alguna con el tratamiento", ha subrayado.

A este respecto, Sánchez Teruel se ha preguntado a qué está dedicando el Gobierno andaluz los fondos extraordinarios que está recibiendo del Gobierno de España. "Nuestra comunidad es la mayor receptora de fondos Covid de todo el país, con 2.357 millones de euros, por lo que no se entiende que ese dinero no esté llegando a servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación", ha manifestado.

El líder de los socialistas almerienses ha animado a Moreno a que se "ponga a trabajar cuanto antes" para aprovechar "al máximo" estos fondos extraordinarios y también los contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que "ya ha destinado a Andalucía más de 1.060 millones de euros".