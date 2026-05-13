Bustinduy y Maíllo defienden la vivienda como "un servicio público más" frente a las políticas del PP

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Málaga. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido junto al candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, la concepción de la vivienda como "un servicio público más" frente a la especulación y a las políticas del PP, a quien han criticado por no aplicar la ley estatal de la vivienda.

"Si estás preocupado por tu alquiler, si estás preocupada porque no puedes acceder a una vivienda, si te están amenazando, intimidando para echarte, debes saber que el Partido Popular de Moreno no va a hacer nada para ayudarte", ha afirmado Bustinduy en una atención a medios conjunta con Maíllo en Málaga.

En esta línea, el ministro ha reprochado el voto en contra de los diputados andaluces del PP a la prórroga de los alquileres. "Han votado en contra echando a 360.000 andaluces a la calle, cuando el 70% de la población de Andalucía aprobaba a esta medida. Basta ya, no puede ser", ha subrayado. Maíllo ha insistido que la prórroga de los alquileres "volverá" al Congreso y se ha mostrado confiado en su aprobación.

El candidato de la coalición ha defendido su propuesta de ley de vivienda andaluza con la que busca "reducir" el precio del alquiler y prohibir licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas y "obligar a que vuelvan a uso residencial".

"Esta ley andaluza prohibirá cualquier cosa que suponga una compra de vivienda que no sea para vivir en ella. Creo que lo dejamos claro y nosotros tenemos una opción y sabemos en el lado en el que estamos. Ante esta emergencia habitacional necesitamos medidas a corto plazo como estas y también a medio plazo", ha subrayado Maíllo.

En esta línea, Bustinduy ha asegurado que desde Sumar "han puesto encima de la mesa" un decreto para prohibir la compra de viviendas en zonas pensionadas cuyo objetivo "no sea residir en él o ponerlo a un alquiler asequible según marcan los índices de referencia de la ley de vivienda". "Es una cuestión de voluntad política", ha indicado.

"Esto implica enviar el mensaje nítido de que las viviendas tienen una función social, que no son activos de inversión, de acumulación financiera, que es lo que está pasando en todo el país y de manera especialmente grave en la provincia de Málaga y en el conjunto de Andalucía", ha remarcado el ministro.

Asimismo, Maíllo ha propuesto "movilizar todo el parque público de vivienda de Andalucía". "Construiremos viviendas públicas, estas tienen que estar vinculadas vinculadas a que nunca la gente pueda pagar más allá del 30% de su renta. No estamos hablando solo de viviendas públicas para familias vulnerables, sino viviendas públicas asequibles para todo el mundo", ha señalado.

Ante esta situación, Bustinduy ha respaldado la candidatura de Por Andalucía como "la única formación política" que va a defender el derecho de los inquilinos y el derecho a la vivienda en Andalucía.

"Van a defender siempre anteponer siempre los intereses de las clases trabajadoras andaluzas frente a ese entramado de especuladores de fondos de inversión extranjeros que se están lucrando a costa del bienestar y la tranquilidad de las familias andaluzas", ha destacado.