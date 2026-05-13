Abascal "perplejo" con la canción de Moreno: "Ha decidido pasar del luto a Operación Triunfo en segundos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios en Mijas (Málaga). - VOX ANDALUCÍA

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado "perplejo" tras la publicación este miércoles del videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción realizada por el candidato del PP-A a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, para la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Parece que Moreno es quien decide en Andalucía cuándo terminan los lutos y cuándo se puede empezar a cantar, cuándo comienza la fiesta. Ha decidido pasar del luto a Operación Triunfo en cuestión de segundos", ha afirmado en una atención a los medios en Mijas (Málaga).

El líder nacional de Vox ha reprochado al candidato del PP-A sus críticas a la decisión del partido de no suspender la campaña tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en la costa de Huelva el pasado viernes y ha insistido en que lo que "se tiene que suspender son las políticas que causan las muertes a los guardias civiles".

"Me preocupa ver al señor Moreno tan escandalizado con esto y en cuanto se acaba el luto, como si fuera una cosa matemática, administrativa, le vemos cantando tan relajado y de fiesta. Trato de entender que hay detrás y solo puedo entender que detrás hay nerviosismo", ha destacado.

Abascal ha señalado este hecho como "una cortina de humo" comparandolo con la gestión de la crisis del hantavirus por parte del Gobierno central, ambos hechos, a su juicio, "destinados a desviar la atención".

"El señor Moreno no quiere hablar de la inseguridad, de la invasión migratoria, del colapso de los hospitales, hablar de los problemas de los andaluces, entonces se pone a cantar. Me parece que es un profundo error, una ofensa a los ciudadanos y nosotros vamos a hacer política para adultos, para gente seria, nos tomamos en serio los problemas de los andaluces", ha remarcado.