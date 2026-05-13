Abascal relaciona el problema de la vivienda con "el aumento de la invasión migratoria"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios en Mijas (Málaga). - VOX ANDALUCÍA

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha relacionado el problema de la vivienda con "el aumento de la invasión migratoria" y lo ha definido como "la gran manifestación de que en estos momentos en España no funciona prácticamente nada".

"Si en un país en el que entran un millón de personas al año, han entrado dos millones y medio en los últimos dos años y el número de viviendas es el mismo, claramente va a haber una mayor presión sobre el mercado de la vivienda", ha apuntado Abascal este miércoles en una atención a los medios de comunicación en Mijas (Málaga), el que ha sido preguntado por la situación de la vivienda en la provincia.

El presidente de Vox ha señalado que la política de vivienda "se viene complicando en España desde hace mucho tiempo y bajo distintos gobiernos". "Nadie se la ha tomado en serio", ha añadido.

En esta línea, han defendido que desde su formación presentaron un plan de vivienda "hace muchos meses con medidas estructurales que afectan a los impuestos, a la legislación y a la vivienda". Asimismo, ha lamentado "que en España haya que acoger a los jóvenes de otros lugares y abrir las fronteras de mientras los de aquí se tienen que ir fuera".

El líder nacional de Vox ha remarcado que "está en contra de la regularización fraudulenta que está haciendo el Ejecutivo", "cuantos menos medios haya para esta regularización, mucho mejor le irá a los españoles", ha sentenciado.

Abascal ha afeado que tanto el Gobierno Central como el de la Junta "no hablen de los verdaderos problemas de los andaluces" y ha acusado a Sánchez de "traer un barco con un virus letal para que no se hable de su corrupción". Un reproche en el que ha sumado a Moreno por "no querer hablar de la invasión migratoria y del colapso de los hospitales", y ha añadido que desde Vox "van a hacer política para gente seria".