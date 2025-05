El PSOE apoya el traslado de las gacelas de la EEZA en Almería y urge a "buscar una solución" en lugar de "confrontar"

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería se ha mostrado partidario de un traslado de las instalaciones de la Finca Experimental donde la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) alberga decenas de ejemplares de ungulados de especies vulnerables, para lo que ha urgido al equipo de gobierno (PP) para "buscar una solución" en lugar de "confrontar".

La viceportavoz del grupo municipal del PSOE, Fátima Herrera, ha atribuido a una "falta de planificación y de visión a largo plazo de la alcaldesa" de Almería, María del Mar Vázquez, la "crisis" que se ha suscitado entre el Ayuntamiento y el órgano científico al querer celebrar espectáculos musicales en el parque de La Hoya y en el mirador de San Cristóbal, junto a la reserva sahariana.

La concejal socialista cree que la primera edil "debería haber previsto que era necesario el traslado de los animales a otros terrenos mucho antes de emprender la recuperación de La Hoya y San Cristóbal", si bien se ha expresado a favor de que en ambos espacios se pueda consumar un desarrollo con conciertos y actividades culturales.

SIN "HOJA DE RUTA"

"El PP, que lleva más de 20 años en el Ayuntamiento, no ha tenido nunca, ni tiene, una hoja de ruta para la ciudad de Almería, no existe una planificación ni un proyecto de ciudad, se dedica a hacer proyectos millonarios gracias a los fondos que le llegan de otras administraciones y luego no se pueden poner en valor porque no prevé las implicaciones que pueden conllevar sus decisiones", ha estimado.

Con ello, ha lamentado las críticas de la alcaldesa y sus concejales a la EEZA, cuando "se trata de una institución científica con más de 70 años de historia en nuestra ciudad, de la que todos los almerienses tendríamos que estar orgullosos".

"La alcaldesa debería buscar soluciones y no azuzar polémicas", ha apuntado la viceportavoz socialista, para quien "la resolución de este asunto pasa por trabajar en la búsqueda de una finca que pueda albergar con garantías los animales que actualmente se mantienen en La Hoya".

NO ES UN "PROBLEMA POLÍTICO"

Herrera ha criticado que el entorno del equipo de Gobierno haya apuntado a un "problema político" el rechazo de la EEZA a la celebración de conciertos en la zona de La Hoya cuando esto no es así "en absoluto", ya que incluso, según ha recordado, "fue la propia Estación Experimental la que cedió los terrenos al Ayuntamiento para que se pudiera urbanizar el parque de La Hoya".

Para la concejal del PSOE, "aquí no existe ningún problema político, aquí lo que ha habido es una falta de planificación y de visión a largo plazo por parte de los dirigentes del PP", y ha insistido en que la alcaldesa "debe ser proactiva en la búsqueda de una solución y no enrocarse en un conflicto innecesario con la EEZA, una institución formada por personal eminentemente científico que también desea encontrar el mejor lugar para seguir desarrollando su trabajo".