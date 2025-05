El PSOE insta al Ayuntamiento de Almería a derribar el edificio que "afea enormemente" el acceso a la Alcazaba

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Lidia Compadre ha urgido al equipo de gobierno a que "derribe de una vez" el edificio situado en la calle Hércules, el cual "afea enormemente" el acceso al principal monumento de la ciudad, la Alcazaba.

La edil socialista ha criticado en una nota "la desidia del PP que lleva más de 20 años gobernando la ciudad y aún no ha sido capaz de embellecer en condiciones la entrada al icono cultural y turístico de Almería por excelencia, algo que sí supieron hacer las ciudades de Granada y Málaga, que nos llevan muchos años de adelanto".

"Los almerienses y quienes nos visitan, lamentablemente, seguimos sufriendo la falta de ganas de los sucesivos alcaldes del PP por mejorar esta ciudad", ha recalcado Compadre, para quien "la existencia aún del mamotreto de calle Hércules, destrozado y quemado, dice mucho del descuido y la falta de visión del equipo de Gobierno".

"¿Por qué ni siquiera han colocado una gran lona en su fachada para evitar esa imagen de descuido y desgana a los turistas?", se ha cuestionado la concejala en el ayuntamiento almeriense.

De esta manera, ha reprochado al equipo de gobierno municipal que "gasta ingentes cantidades de dinero en viajes de la alcaldesa, y de sus concejales y asesores, a ferias turísticas y en promoción y 'marketing' cuando ese dinero debería ser empleado en primer lugar en ofrecer el mejor producto turístico y un casco histórico impecable".

Además, "el lamentable estado del acceso a la Alcazaba se suma al cierre de los Refugios de la Guerra Civil en plena Semana Santa", según ha declarado Compadre, quien ha recordado que "desde el PSOE llevamos años alertando del penoso estado de los Refugios sin que se haya hecho nada, hasta que no se ha tenido más remedio por el incendio que se registró en la fachada".

A su juicio, "ahora nos encontramos con un recurso de mucho interés para los turistas cerrado a cal y canto cuando empieza la temporada estival", ha reprochado.

En esta línea, Compadre ha afirmado que "el PP no tiene un plan en materia de turismo para nuestra ciudad", y ha añadido que "no mantiene en perfecto estado los recursos turísticos, no cuida las zonas de la ciudad por donde transitan quienes nos visitan y no termina de ejecutar los planes turísticos subvencionados por la Junta que llevan años de retraso".

Por todo ello, la concejala socialista ha exigido al Consistorio 'popular' "que se deje de postureo y de 'marketing' y que trabaje de una vez por ofrecer la mejor Almería a los turistas, porque mientras el resto de provincias andaluzas aumentan en visitantes, Almería experimenta una preocupante bajada en el número de turistas, tal y como se desprende de la última Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía".