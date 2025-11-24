PSOE-A pregunta a Moreno "qué está pactando" con cargos del PP de Almería tras "saber y tapar" su "red" de corrupción

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de "saber y tapar" la "red" de presunta corrupción que mantendrían cargos del PP de Almería, y se ha preguntado "qué está pactando" el dirigente 'popular' con dichos compañeros de partido en este contexto.

Así lo ha sostenido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, que ha comenzado señalando que junto a ella se había desplazado a la capital almeriense el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, para trasladar este lunes el respaldo y agradecimiento de la "dirección política" de los socialistas andaluces a la del PSOE de Almería por su "valentía" en este contexto.

María Márquez ha aseverado que "Almería entera sabe lo que ha estado haciendo" el PP "a lo largo de todos estos años" en la provincia, y ha remarcado que el PSOE almeriense "se personó en el año 2021 en la causa que se investiga hoy en el Juzgado número uno" de la ciudad vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19, por la que la semana pasada fueron detenidos los ya expresidente y exvicepresidente de la Diputación Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente.

La 'número dos' del PSOE-A ha incidido así en subrayar que este caso se conoce "desde hace cinco años oficialmente", porque desde entonces se investiga "en los juzgados", y Juanma Moreno y el PP-A lo han estado "tapando", según ha mantenido.

"Moreno Bonilla lo sabe todo y lo tapa", al igual que "el PP de Andalucía", según ha aseverado Márquez, que ha atribuido así al PP una presunta "red" de corrupción que supuestamente conocía el presidente de la Junta, a quien ha afeado que "se atrevió a decir" el pasado martes que se "acababa de enterar por los medios de comunicación" del caso de Almería tras las referidas detenciones, que incluyeron también la del alcalde 'popular' de Fines, Rodrigo Sánchez.

La dirigente socialista ha acusado a Moreno de "tomar por tontos a los andaluces", así como le ha afeado su "comentario clasista" cuando, a propósito de las detenciones referidas, cuestionó que "cómo iban a robar dirigentes del PP que están bien posicionados económicamente y que van a misa".

"EL PP LO SABÍA TODO"

"El comentario no puede ser más clasista", ha denunciado María Márquez antes de agregar que, "a medida que vamos teniendo más información, nos vamos dando cuenta de que el PP de Almería lo sabía todo, lo ha estado tapando todo y, evidentemente, el PP de Andalucía también", algo que al PSOE-A le parece "inaceptable".

Tras preguntarse "cómo es posible que después de cinco años conociendo estos hechos Moreno Bonilla no haya actuado", la vicesecretaria del PSOE-A ha comentado que "lo que nos faltaba" es que el líder del PP-A "venga a decirnos que está actuando con toda la celeridad posible, que ha sido ejemplar cómo ha gestionado este caso en Almería", cuando ha estado "cinco años sabiendo la verdad y tapándola", ha insistido.

María Márquez ha remarcado así que "desde hace cinco años" había habido detencionadas vinculadas al PP de Almería, y "es evidente" que los 'populares' "están tapando, entorpeciendo y escondiendo", y "hasta los juzgados expulsaron de la investigación a la Diputación Provincial" en este caso, así como "hemos sabido por los medios de comunicación que los dirigentes del PP conocían desde el mes de mayo el informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detallaba mensajes de un grupo de Whatsapp que describirían el comportamiento de la supuesta trama corrupta.

María Márquez también ha criticado que el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, "mano derecha" de Moreno en la dirección del partido, estaba el pasado jueves "esperando a los detenidos en la Diputación Provincial después de salir de los juzgados" pese a contar con "evidencias encima de la mesa" sobre la supuesta implicación de los investigados en el caso abierto.

Según ha continuado, desde el PSOE-A quieren "saber qué está tapando y pactando Moreno con los cargos del PP de Almería", y ha remarcado que en este caso "no sólo se están investigando 'mordidas'" en la compra de mascarillas en un contexto de pandemia en el que "los andaluces sacaban las máquinas de coser en sus casas" para fabricar esos artículos por su escasez en esa fase de la crisis sanitaria.

Así, Márquez ha subrayado que en este caso también "se están investigando comisiones en contratos desde hace diez años que sepamos", y "la gravedad es máxima", por la supuesta comisión de delitos de "cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación pública y blanqueo de capitales".

"Esto es lo que en estos momentos se está investigando en el Juzgado número uno de Almería, y el PP de Andalucía, Moreno Bonilla, tiene el cuajo de ponerle un coche oficial al presidente de la Diputación que detuvieron el martes, que no dimitió como presidente del PP de Almería hasta el viernes, después de cinco años investigándose esto en los juzgados", ha continuado censurando María Márquez, que ha criticado por ello que desde el PP-A defiendan que "están actuando de una manera ejemplar" ante este caso.

Frente a ello, ha apuntado que Moreno "tiene muchos intereses" en torno a este asunto, tanto "electorales", porque "el PP de Almería ha sido un granero de votos indiscutible" para el PP-A, como "económicos" que "descubriremos", según ha vaticinado María Márquez.

Además, ha criticado que "siga habiendo alcaldes del PP" en sus cargos, como los de Tíjoja y Fines, a quien "le han descubierto 190.000 euros de dinero, de billetes en la funda de su almohada", según ha puesto de relieve la vicesecretaria socialista, que ha concluido afirmando que el PSOE-A se había desplazado este lunes en Almería "para saber toda la verdad", desde la premisa de que "ha llegado el momento de levantar las alfombras del PP de Almería", y para "lanzar un mensaje de esperanza, de futuro a los almerienses", el de que "la Diputación provincial y el dinero público no es del PP en Almería", sino "de la gente de esta tierra".

Ha agregado que toca "empezar a recorrer otro camino que es posible de decencia, de transparencia y de control del dinero público, que es lo que merece la gente de Almería", según ha zanjado María Márquez.

LA POSIBLE "PUNTA DEL ICEBERG" DE UNA "TRAMA" CORRUPTA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha apuntado que aún no se sabe "la extensión temporal ni territorial" de la que podría ser "la mayor trama de corrupción que ha conocido la provincia de Almería".

"Sabemos que afecta a la Diputación y a ayuntamientos gobernados por el PP en Almería, pero no sabemos si se puede extender o podría extenderse a otros puntos del territorio andaluz", por lo que "podríamos estar" ante "la punta del iceberg de toda la trama de corrupción que, presuntamente, se ha establecido en el marco de la institución gobernada por el PP de Almería", según ha alertado José María Martín antes de proclamar que los socialistas van a "llegar hasta el final" en este asunto.

Y, por último, el líder provincial del PSOE ha criticado el modo como se ha desarrollado el Pleno celebrado este lunes en la Diputación celebrado a petición del grupo socialista tras los registros efectuados por la UCO en las dependencias de la institución provincial, porque, según ha censurado, el equipo de gobierno del PP ha ofrecido "cero explicaciones y cero medidas para evitar la corrupción en el seno de la Diputación".

Así, ha lamentado que se ha vivido un Pleno "esperpéntico en el que no se han adoptado ni se ha anunciado ninguna medida", ni se han dado las "explicaciones que merecemos los almerienses", según ha concluido Martín.