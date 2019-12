PSOE-A reprocha al Gobierno de Moreno el año de legislatura "perdido" para Andalucía y augura un futuro similar

Actualizado 14/12/2019 12:23:11 CET

RIOJA (ALMERÍA), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha reprochado este sábado al Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno (PP), el año de legislatura "perdido" para la comunidad autónoma a la par que ha augurado un futuro similar.

En rueda de prensa en Rioja (Almería), el socialista ha lamentado que los andaluces hayan comprobado como la región "ha ido a peor" con el Ejecutivo de PP-Cs al "tener a sus hijos sin comedor escolar en Jaén, sin sus puestos de trabajo en las escuelas infantiles de titulación de la Junta o por caos en la gestión sanitaria".

Respecto a la sanidad, Sánchez Teruel ha puesto como ejemplo el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con las Urgencias "colapsadas, esperas de más de 24 horas o con personas siendo atendidas en los pasillos". A ello se suma, ha añadido, el aumento en "1.600 personas en la lista de espera quirúrgica desde que la derecha gobierna en Andalucía".

Precisamente, ha criticado también la existencia de "1.500 expedientes de dependencia sin resolver a la espera de que se asigne la prestación a quien lo necesite" junto a la "amenaza" de cierre de las oficinas de Recaudación Tributaria en los registros de la propiedad de las comarcas.

"En el futuro no vamos a ir a mejor", ha augurado el socialista, porque "el Presupuesto que acaba de aprobarse en el Parlamento no se atiende las necesidades reales de los andaluces". "No es una prioridad el empleo, ni la lucha contra la despoblación. La única prioridad que tiene el presupuesto es que lo privado entre en lo público", ha agregado.

José Luis Sánchez Teruel ha manifestado que el Gobierno, que "no gobierna", "se ha dedicado todo este año a instarse a sí mismo y en las últimas semanas está centrado en el cine, en las películas y en la ferretería" y, además, "teme a Vox y le tiene en respiración asistida".