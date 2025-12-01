PSOE-A urge a Moreno a aclarar si la Junta contrató con empresas de la trama del caso 'Mascarillas' en Almería

El parlamentario andaluz del PSOE Mateo Hernández Tristán. - PSOE

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Mateo Hernández Tristán ha instado este lunes al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a "aclarar de inmediato" si existen empresas vinculadas con la trama de Almería del caso 'Mascarillas' que hayan podido "contratar también con la Junta de Andalucía".

En un comunicado remitido por el PSOE-A, Hernández Tristán ha preguntado si estos empresarios "no se paseaban por los despachos de San Telmo o consejerías" o "si las empresas participadas por cargos del PP no contrataron con la Junta", entre otras cuestiones, al tiempo que ha considerado necesario saber "si en los contratos investigados en la trama de Cádiz o Sevilla del SAS no se van a encontrar empresas de la trama de Almería".

"No nos sorprendería que con los precedentes que existen en la contratación por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, esto también se hubiese producido en Almería o en el resto de Andalucía", ha subrayado el parlamentario socialista en rueda de prensa.

Asimismo, ha criticado que "todavía" ningún responsable del PP, "empezando por el propio Moreno", ni ha pedido "perdón ni ha dado ni una sola explicación por el caso 'Mascarillas', ahora llamado caso PP".

"Que a estas alturas, el presidente del Gobierno andaluz y máximo mandatario del PP en nuestra comunidad siga sin condenar los hechos de manera clara y rotunda no es un olvido, es un síntoma de su estrategia de callar y tapar todo lo que huela a corrupción", ha resaltado.

A juicio de Hernández Tristán, "este silencio lo hace cómplice de todo lo que estamos conociendo y que se remonta nueve años atrás". Una actitud, según ha afeado, que "no es nueva", ya que "tampoco ha hecho nada estos años". "No hizo nada cuando en 2011 detuvieron al primer dirigente del PP, cuando imputaron al exvicepresidente o cuando pillaron al exalcalde de Fines con 119.000 euros en una almohada", ha insistido.

El parlamentario socialista ha señalado que "ya está bien" de que Moreno "le tome el pelo a los almerienses y al resto de andaluces" y ha retado al presidente andaluz "a decir si está con los que aplauden y tratan de blanquear lo ocurrido en el PP de Almería y en la Diputación provincial, como ocurrió en el último pleno de esta institución, o con quienes condenan la corrupción".

Tras criticar "que el PP no puede dar ni una lección", Hernández Tristán ha señalado, tras la participación de dirigentes del PP andaluz el pasado domingo en Madrid en la manifestación, que el presidente de la Junta de Andalucía "podría haber mandado a los suyos a manifestarse a las puertas del SAS, donde la justicia investiga la presunta adjudicación irregular de 1.500 millones por parte de su Gobierno a clínicas privadas".

En el mismo sentido, ha señalado también que "si querían manifestarse por la corrupción, donde tenían que haber ido es a Génova 13, la sede del PP pagada con dinero negro". "El PP es el único partido político en nuestro país que ha sido condenado por corrupción", ha remarcado.