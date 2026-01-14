El PSOE ve "intereses urbanísticos" en las "presiones" del PP para que ceda la Alcaldía de Garrucha (Almería)

Archivo - Ayuntamiento de Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

El PSOE de Garrucha (Almería) ha achacado la "presión" que el PP ejerce sobre el alcalde del municipio, Pedro Zamora (PP), para que deje el cargo y entregue la Alcaldía al concejal Álvaro Ramos, a una maniobra que, según los socialistas, responde a "intereses urbanísticos" vinculados al suelo pendiente de desarrollar y no al cumplimiento del acuerdo de alternancia firmado tras las elecciones municipales de 2023.

Así lo ha trasladado el Grupo Municipal Socialista en un comunicado, en el que sitúa esta situación en el contexto del debate interno abierto en el seno del PP sobre el relevo en la Alcaldía pactado al inicio del mandato.

El PSOE sostiene que el PP quiere ceder la Alcaldía "al concejal tránsfuga" y atribuye este movimiento a presiones "poco claras" procedentes del PP de Almería y del equipo de gestión de la Diputación Provincial, vinculado, según indica, al anterior gobierno provincial.

Según los socialistas, las personas que han actuado de forma "directa y continuada" junto a Ramos para forzar la destitución del actual alcalde del PP han sido el ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Fernando Jiménez, y asesores del área de Presidencia, entre ellos Paco Amician, a quienes relacionan con ese anterior equipo de gobierno.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María Cervantes, ha subrayado que esta situación no responde a razones de "estabilidad institucional".

"La joya de Garrucha no es de ningún partido político, es de los garrucheros", ha señalado Cervantes, antes de manifestar que ese suelo "no puede convertirse en moneda de cambio para resolver luchas internas de poder ni para satisfacer intereses ajenos al municipio".

Ante esta situación, el PSOE de Garrucha ha hecho un llamamiento a los concejales del PP en el Ayuntamiento para que no den "ni un paso atrás en la defensa del interés general" y ha insistido en que "esto no va de siglas, va de Garrucha", con el objetivo de "proteger el patrimonio común y evitar que el urbanismo se utilice como herramienta para ajustar cuentas políticas o abrir la puerta a operaciones especulativas".