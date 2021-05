La puerta contra la que disparó el acusado del crimen de La Chanca, en Almería, estaba "hueca", según la Policía

ALMERÍA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La puerta de la vivienda de la calle Resaca de Almería contra la que J.M.C., el acusado de matar a una persona disparó hasta en siete ocasiones, llegando a ser traspasada por una de las balas que impactó contra el cuerpo de la víctima, estaba "hueca" puesto que aunque se trataba de un elemento metálico, mostraba "oquedades" que no la hacían impenetrable, siendo entendida como una puerta "semiblindada".

Así lo ha indicado este martes en la segunda sesión del juicio con jurado que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería el inspector que actuó como secretario de las diligencias que se siguieron ante el crimen por el que la Fiscalía solicita 18 años y medio de prisión al acusado, al que achaca un delito de homicidio, otro de homicidio en grado de tentativa y uno más de tenencia ilícita de armas.

El agente, que ha declarado en calidad de testigo, ha descrito la puerta de la vivienda contra la que el acusado reconoció descargar siete de las nueve balas que disparó con la pistola que sacó de un corral cercano y que, ante la llegada de la policía, ocultó en una caja de plástico en la vivienda de su madre antes de entregarla a los agentes.

J.M.C. aseguró durante la primera sesión de la vista oral que preside el magistrado Ignacio Angulo que disparó contra la puerta sin saber si en su interior se encontraban la víctima y su tío, con los que anteriormente había discutido, con la convicción de que la misma era "blindada" y que, por lo tanto, no podía ser atravesada por las balas. No obstante, la versión policial ha restado resistencia a la puerta, cuya perforación coincidía en altura con el lugar en el que impactó el proyectil en el cuerpo de la víctima, según las mediciones que se realizaron 'in situ'.

Los agentes de los grupos de Homicidios y Seguridad Ciudadana que han declarado durante la vista han explicado su actuación, que se inició poco antes de las 13,00 horas cuando se recibió una llamada en la sala del 091 en la que se indicaba que se había producido un tiroteo entre las calles Resaca y Ruano minutos antes, el 4 de febrero de 2020. Asimismo, alguna de las llamadas describía físicamente al autor de los disparos, quien se habría ocultado en el domicilio familiar al oír las sirenas.

Los primeros agentes en llegar constataron la existencia de dos heridos --un familiar del acusado y un vecino-- a consecuencia de la agresión previa, si bien no fue hasta después de identificar y trasladar a dependencias policiales al acusado cuando advirtieron los impactos de bala en la vivienda siniestrada.

"Toqué insistentemente porque nadie me abría", ha declarado otro de los agentes, quien ha narrado que en pocos minutos el tío de la víctima le dio acceso desde dentro de la vivienda, de difícil acceso por la interposición interna de puertas, y le pidió ayuda porque su allegado se encontraba herido. Fue una médico del 061 que se encontraba en la zona quien certificó que había fallecido.

Asimismo, los agentes han señalado la actitud "colaboradora" de la madre del acusado, quien permitió a los agentes el acceso a su domicilio para localizar al joven, quien se encontraba "muy nervioso" en la cocina en el momento de su identificación. De la misma forma, recopilaron las vainas halladas en el suelo a consecuencia de los disparos y el arma, que se encontraba cargada y cuyo lugar de ocultación fue facilitado por el arrestado, quien habría manifestado ser el autor de los disparos. Los agentes han confirmado que el acusado carecía de licencia de armas.

La sesión, que ha finalizado tras la renuncia a varios testimonios policiales tras las cuatro primeras declaraciones, tiene previsto continuar este miércoles con la aportación de la Policía Científica y el testimonio del perjudicado que logró sobrevivir a los disparos tras tumbarse en el suelo de la vivienda contra la que se dirigieron los disparos.