Raphael lleva este sábado su gira 'Raphaelísimo' a la Plaza de Toros de Almería

Archivo - El cantante Raphael durante una actuación en la Plaza de Toros de la Maestranza, en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Raphael actuará este sábado, 19 de septiembre, a las 22,00 horas en la Plaza de Toros de Almería con su gira 'Raphaelísimo', en una nueva cita del ciclo de conciertos 'Siente La Plaza'.

El artista linarense estará acompañado por su banda en un espectáculo que combina los grandes temas de su trayectoria con las canciones de 'Ayer... aún', su último álbum, publicado en noviembre de 2024 como homenaje a la canción francesa. La gira 'Raphaelísimo' supuso el regreso del cantante a los escenarios en junio de 2025 y ha continuado durante este año con nuevas fechas en España y Latinoamérica.

Entre los temas que forman parte del espectáculo figuran clásicos de su repertorio como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Escándalo', 'Como yo te amo', 'Digan lo que digan' y 'Qué sabe nadie', entre otros.

La parada de Almería llega después de los conciertos que Raphael ha ofrecido este mes en la Plaza de Toros de Cáceres y en la de Santander. Tras su actuación en la capital almeriense, la gira continuará el 26 de septiembre en El Muelle Live de Alicante antes de dar el salto a Latinoamérica.

A poco más de 24 horas del concierto, todavía quedan entradas disponibles para la actuación del cantante, con localidades a la venta desde 47 euros.

PRÓXIMAS CITAS DE 'SIENTE LA PLAZA'

La programación musical de 'Siente La Plaza' continuará el sábado 26 de septiembre con Miguel Poveda, que actuará a las 22,00 horas en la Plaza de Toros con 'Coplas del Querer'. El artista ha recuperado este trabajo con motivo de su decimoquinto aniversario e incorporará nuevas versiones a las canciones que ya grabó en el disco.

La siguiente cita será el sábado 10 de octubre, también a las 22,00 horas, con Niña Pastori. La artista acumula más de 25 años de trayectoria sobre los escenarios y cuenta, entre otros reconocimientos, con seis Grammy Latinos, una nominación a los premios Grammy y la Medalla de Andalucía.

El ciclo continuará el viernes 16 de octubre, a las 22,00 horas, con Loquillo y su gira 'Corazones Legendarios', con la que repasa las principales canciones de sus más de 45 años de trayectoria. La programación anunciada para este año en Almería concluirá el sábado 24 de octubre, a la misma hora, con Sergio Dalma y su espectáculo 'Ritorno a Via Dalma'.