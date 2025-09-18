La recaudación de los abanicos solidarios de la Feria de Almería aporta más de 27.000 euros a la futura sede de Argar

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, entrega a Argar el cheque con la recaudación de los abanicos solidarios de Feria. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado este jueves a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar) un total de 27.050,84 euros recaudados con el reparto de los abanicos de Feria, que se destinarán a la creación de la nueva sede de la entidad en la calle Altamira, 18.

Desde allí, Argar atenderá y dará servicio a las 600 familias a las que presta apoyo en la actualidad, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Vázquez ha recordado que "el objetivo de recibir un donativo por los abanicos de Feria, que tanto interés despierta en la sociedad almeriense, e incluso más allá de nuestras fronteras, es ayudar a una asociación sin ánimo de lucro que lo necesite".

"En esta ocasión se ha cumplido con creces ya que gracias a la generosidad de los almerienses se van a poder destinar este dinero a la labor tan importante que realiza una asociación como Argar, que vela por los derechos y el bienestar de los niños que son diagnosticados con cáncer", ha añadido.

Asimismo, la regidora ha agradecido a Argar "la gran labor que hacen para dotar tanto a los pacientes como a sus familias de recursos, asesoramiento y acompañamiento" así como a toda la sociedad almerienses "por el esfuerzo que durante la Feria ha hecho para que esta asociación pueda abrir una sede en un lugar céntrico de nuestra ciudad".

Por su parte, la presidenta de la asociación, Rosa María Onieva, ha agradecido al Ayuntamiento y a los almerienses "la donación y la oportunidad de vivir una experiencia preciosa que ha permitido dar a conocer su labor a muchísima gente tanto de la ciudad como a nivel nacional, regional y provincial".

Onieva ha avanzado que la nueva sede de Argar, que espera abrir las puertas este mismo año, contará con una sala de fisioterapia y otra de atención neurosensorial. Además, se prestará atención psicológica y social a todas las familias afectadas.

Asimismo, la presidenta ha recordado que cada año atienden a 25 nuevos casos y que se trata de una enfermedad de muy larga duración ya que también trabajan con los denominados 'largos supervivientes', por lo que desde la asociación atienden a los niños desde que son diagnosticados hasta la adolescencia.