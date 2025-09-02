Los Refugios de Almería ofrecerán una "experiencia inmersiva" de bombardeos mediante gafas de realidad virtual

Archivo - Entrada a las galerías de los Refugios de la Guerra Civil de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Refugios de la Guerra Civil de Almería ofrecerán a los visitantes una "experiencia inmersiva" que, mediante el uso de gafas de realidad virtual, hará que los turistas vivan "en primera persona toda las fases de las amenazas aéreas" como parte de la nueva musealización a la que se somete este espacio, cerrado al público desde marzo.

A través del Área de Promoción de la Ciudad, el Ayuntamiento ha licitado por un importe de 30.800 euros un nuevo contrato para la adquisición de tres de estos dispositivos así como para la instalación de los mismos y generación del contenido multimedia que se ofrecerá a los futuros visitantes.

El objetivo es ofrecer una experiencia de dos minutos de duración en la que se recreará la situación vivida por los almerienses que emplearon las instalaciones diseñadas por Guillermo Langle para proteger sus vidas durante la contienda: la alerta, la carrera hacia los refugios, la llegada de los aviones, las medidas de defensa pasiva y los bombardeos, según recoge el expediente consultado por Europa Press.

La iniciativa se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, con el objetivo de mejorar la experiencia turística de los refugios y fortalecer la competitividad del sector turístico en Almería.

Así, el contenido combinará vídeos y fotografías de 360 grados, gráficos y otros elementos interactivos. La misma experiencia incluirá personajes caracterizados que mostrarán la vestimenta de la época, los utensilios y materiales, así como diferente sonidos y escenas "que permitirán al visitante vivir el ambiente real de los refugios durante la Guerra Civil".

La actuación especifica que los contenidos que se ofrezcan mediante este recurso deben tener un "alto grade impacto" y presentarse "de una forma dinámica y atractiva" para que, una vez integrados, "el visitante pueda interactuar para recibir información enriquecedora sobre los acontecimientos que sucedían en los refugios".

El contenido, que deberá validarse por parte de los servicios técnicos municipales, quedará también adaptado para su publicación en otro tipo de soportes como pantallas, dispositivos móviles o espacios inmersivos más allá de las gafas de realidad virtual, toda vez que la propiedad intelectual del mismo se atribuirá al Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria contará con tres meses para ejecutar el contrato una vez que quede formalizado, si bien ofrecerá hasta tres años de garantía tanto para el contenido como para las instalaciones.

El Ayuntamiento acordó el pasado 4 de julio prorrogar 'sine die' el cierre de los Refugios de la Guerra Civil, cuyas visitas se suspendieron el pasado 6 de marzo tras el incendio de un cuadro eléctrico anejo a la instalación, a fin de prevenir el posible deterioro de paramentos y grafitis de la época presentes en las paredes de sus galerías mientras que no se aplique una solución efectiva para su protección.

El recurso turístico ha permanecido cerrado durante el verano ante los diferentes trabajos para la consolidación estructural de sus elementos subterráneos a los que tiene que someterse, así como para la reparación de humedades y desperfectos en los revestimientos interiores.

Las mejoras también pasan por el refuerzo de señalética y revisión de sistemas de extinción de incendios, además de la incorporación de un sistema de doble pasamanos accesible que respetará la estética original de los refugios; y una renovación museográfica completa, con nuevas audioguías y signoguías accesibles, paneles explicativos, recursos audiovisuales y contenidos de realidad aumentada para una visita autónoma más inmersiva e inclusiva.