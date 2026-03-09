La Reina Letizia visita este martes 'Las Palmerillas' en El Ejido y se reúne con usuarios de Almería Tierra Abierta

La Reina Letizia en una imagen de archivo. - VERÓNICA LACASA / EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La Reina Letizia va a visitar este martes en El Ejido (Almería) la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', que durante el pasado año celebró su 50º aniversario como referencia en la investigación sobre la agricultura intensiva, y se va a reunir con algunos de los beneficiarios de los programas formativos de la Fundación Almería Tierra Abierta, que trabaja por la integración de inmigrantes en el territorio con los agentes del sector agrario.

Según ha indicado Casa Real, doña Letizia recorrerá las instalaciones de 'Las Palmerillas' para conocer de primera mano este centro tecnológico de referencia en agricultura intensiva mediterránea, desde donde se transfiere tecnología y conocimiento al sector desde 1975.

El sector agrícola ha dado también oportunidad de encontrar trabajos a personas con dificultades, dándoles cualificación profesional agrícola incluso en la Estación Experimental, a través de organizaciones como Almería Tierra Abierta, con el objetivo también de buscar su integración.

Desde Zarzuela han apuntado que aunque el sistema agroalimentario evoluciona a velocidad de vértigo, los objetivos siguen siendo los mismos campaña tras campaña: adaptar los desarrollos tecnológicos más recientes a la realidad del campo para fomentar la generación de valor, incrementando la productividad mediante prácticas sostenibles y un uso eficiente de los recursos a nuestro alcance, e impulsar la cultura de la innovación y la cooperación entre los diferentes agentes de la cadena.

Entre los ensayos actualmente en curso en la Estación Experimental, algunos de los cuales podrá conocer directamente la Reina, destacan los relacionados con la valorización de subproductos agrícolas y el uso de microorganismos en alimentación, farmacia y estética aplicando los recursos más novedosos de la biotecnología.

También se desarrollan estudios para el diseño de nuevos envases y formatos biofuncionales de cara a la comercialización de alimentos saludables y de alto valor añadido. Todo estas investigaciones se realizan en colaboración con centros tecnológicos, universidades y empresas de referencia internacional.

Asimismo, este proyecto de la Fundación Cajamar intenta dar herramientas para poder avanzar en la mejora de la automatización del riego, la gestión del control biológico, el manejo agronómico en producción ecológica y la introducción de cultivos de valor alternativos y nuevas variedades que garanticen la sostenibilidad del sector.

Por su parte, la Fundación Almería Tierra Abierta busca con sus proyectos fomentar la colaboración entre los diferentes actores del territorio y promover la creación de sinergias que contribuyan a ofrecer soluciones eficaces y sostenibles ante los retos demográficos. Entre ellos se encuentra la realización de formaciones, cursos y talleres de capacitación relacionados con la agricultura, la hostelería o el aprendizaje del español.