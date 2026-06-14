Rescatada en helicóptero una mujer herida tras sufrir una caída en un paraje de Vélez Rubio (Almería)

Imagen de un helicóptero rescatando a una mujer atrapada en Vélez Rubio (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería ha rescatado este pasado sábado, 13 de junio, a una mujer en helicóptero tras sufrir una caída en el Paraje La Solana de la Muela perteneciente en el término municipal de Vélez Rubio (Almería).

Según ha informado el instituto armado en una nota, sobre las 11,45 horas el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería recibió una alerta de que una mujer ha sufrido una caída en dicha ubicación.

Acto seguido, los efectivos se movilizaron con la máxima celeridad a una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Vélez Blanco, que a su llegada, tras comprobar el estado de salud de la herida, posible fractura de tobillo, según han precisado, y valorar la dificultad del llevar a cabo un rescate por tierra, solicitaron el apoyo del Grupo de Rescate de Montaña (Greim) y el helicóptero del SAER de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada.

Estos efectivos se encargaron de realizar el rescate a su llegada con seguridad hasta una zona segura donde se hacen cargo los servicios médicos para su posterior traslado al Hospital de Huercal Overa (Almería). Finalmente, la Benemérita ha señalado que un Guardia Civil del Greim que se encontraba fuera de servicio y próximo a la zona, se desplazó por sus medios hasta el lugar para apoyar y ayudó a coordinar el rescate desde tierra.