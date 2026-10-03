Revocan la pena a un marinero de Almería acusado de participar en un alijo de hachís al demostrar que solo faenaba

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado una pena de tres años y cuatro meses de prisión a un marinero que fue inicialmente condenado por su supuesta participación en el desembarco de casi una tonelada de hachís en la playa de El Palmer, en Enix (Almería), al demostrar que únicamente faenaba con un pesquero en la misma zona.

El alto tribunal andaluz ha estimado el recurso de apelación impulsado por la defensa del pescador, ejercida por el letrado Nabil El Meknassi, por lo que absuelve al marinero y le libra, además, de una multa de más de dos millones de euros al considerar que no hubo prueba suficiente que avalara su participación en el alijo.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, mantiene la condena para un segundo procesado al apuntalar su papel como 'fardero' y sostener que durante la madrugada del 30 de noviembre de 2021 participó junto con otras personas en la descarga de 972 kilos de hachís de una lancha neumática que luego fue abandonada en el paraje Puntas Entinas-Sabinar de Roquetas de Mar.

En su caso, el acusado fue localizado por agentes de la Guardia Civil en la zona, cuando trataba de ocultarse en unos matorrales. En el momento de su arresto llevaba la ropa húmeda y tenía un tobillo lesionado, lo que le había impedido huir del lugar como sí hicieron otros de los involucrados.

La Sala de Apelación apuntan que el acusado fue "sorprendido cuando, hora y media después de iniciarse el alijo, permanecía en las inmediaciones del mismo tratando de salvar la presencia de los agentes policiales y se ocultaba tras unos matojos" sin que pudiera "ofrecer una explicación mínimamente satisfactoria" sobre su presencia en el lugar.

Por el contrario, el tribunal no encuentra "motivos de peso" para sostener la condena hacia el pescador, que fue detenido sobre las 8,15 horas cuando caminaba por la carretera Aguadulce-Roquetas de Mar, esto es, casi dos horas después de que se frustrara el alijo.

La defensa desvinculó su participación en la descarga del hachís, de modo que pudo acreditar documentalmente que estaba enrolado en un barco pesquero y que esa misma noche había estado trabajando junto con el resto de la tripulación desde las 0,00 hasta las 7,00 horas, lo que respaldó el patrón del barco a través de su testimonio.

Asimismo, el acusado explicó que, tras desembarcar, estuvo buceando en la playa del Torrejón y que, seguidamente, fue a la playa de El Palmer --donde tuvo lugar el alijo--, si bien se marchó de allí tras desistir del buceo "por la poca visibilidad del agua".

En el momento de su arresto, el acusado iba sin zapatos y con calcetines, lo justificó por la "mayor facilidad para subir la montaña del Torrejón dadas las características del terreno"; una explicación que para el tribunal "adolece de suficiente claridad" pero que, al mismo tiempo, resulta "insuficiente" para relacionarlo con los hechos.