Ricardo Flores se dirige a quienes "se sientan perdidos ante las vicisitudes de la vida" en su libro, 'Mundano'

ALMERÍA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autor Ricardo Flores ha publicado 'Mundano', una obra que "destaca por su sinceridad", ya que "se compone de cuentos muy crudos y sinceros en donde los personajes, más allá de asumir su rol en el contexto donde están o entender el mismo, se muestran concentrados en reconocerse, o si quiera intentarlo".

Así lo ha trasladado en una nota la editorial Círculo Rojo, desde donde señalan que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, diez cuentos, inéditos, que hablan sobre los melodramas entre la ciudad y de donde se es".

Se trata de melodramas porque "habiendo tantos problemas, tantas situaciones tan violentas, salvajes, atroces, tristes, trágicas y complejas, lo trágico sucede a partir del cómo los personajes se conciben ante lo que pasa, resultando entre lo sublime y lo absurdo, permitiendo que el lector encuentre emociones encontradas en los cuentos, tanto positivas como negativas", ha explicado el autor.

Flores reconoce haberse inspirado para escribir esta obra, que le ha llevado "poco más de un año", en la música, "sobre todo en la de Neil Young, Radiohead, Placebo, Nirvana, Three Souls In My Mind, Charly García, la Sonora Santanera y la Matancera, Celia Cruz y Aurita Castillo".

"Atrapados entre lo rural y lo urbano, la duda y la soberbia, la fe y el miedo, el amor y el desencanto; 'Mundano' remarca que su concepción no denota únicamente lo teológico, sino también a las desgracias y situaciones melodramáticas del día a día, en lo cotidiano, con la cuestión constante que acecha la existencia: ¿cómo se actúa ante la tragedia? Tragedia es lo que ya estamos viviendo", han detallado.

Ricardo Flores nació en el Estado de México el 6 de noviembre del 2003. Originario de Tultepec, reside en la Ciudad de México. Es estudiante por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escritor, ha publicado varios cuentos en blogs de la UNAM, al igual que en revistas del Colegio de México. Actualmente trabaja en la continuación de su presente obra a la par de otros proyectos literarios individuales y colectivos con escritores emergentes del Estado de México.