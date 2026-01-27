Roquetas de Mar (Almería) ofrece un local provisional para la Policía Nacional hasta la construcción de la comisaría

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat. - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha puesto a disposición de la Dirección General de la Policía Nacional un local adaptado de 300 metros cuadrados para albergar hasta la construcción de la Comisaría Policía Nacional, este servicio público, "ante las necesidades del municipio en materia de seguridad ciudadana".

En un escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno en Almería, ha exigido al Gobierno central que atienda de manera "urgente" dichas necesidades y cumpla los compromisos adquiridos con la ciudad, "que siguen sin materializarse pese al importante crecimiento poblacional experimentado en las últimas décadas".

Amat ha explicado que esta ubicación alternativa tendría "carácter provisional" y sería para un periodo de tiempo no superior en ningún caso a 18 meses, tiempo que se estima necesario para la construcción de la futura Comisaría de Policía Nacional.

"No podemos esperar hasta 2029 para contar con los medios necesarios. La seguridad ciudadana no puede aplazarse y es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento. La seguridad en Roquetas de Mar está prácticamente igual que hace 20 años, a pesar de que la población ha crecido de forma muy importante", ha manifestado.

Asimismo, el regidor ha lamentado que "el Gobierno de España no se está preocupando por garantizar la seguridad de los roqueteros, cuando es una responsabilidad que le corresponde exclusivamente, lo que refleja una falta de voluntad política. La seguridad de nuestros vecinos no puede seguir siendo ignorada".

Roquetas de Mar supera actualmente los 110.000 habitantes, "una cifra que se ha incrementado de forma muy significativa en los últimos 20 años, sin que ese crecimiento haya venido acompañado del refuerzo necesario de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Esta situación ha generado, según Amat, "una creciente preocupación entre los vecinos y una sensación de inseguridad que se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, tanto en la Junta Local de Seguridad como a través de escritos y quejas ciudadanas".

En el escrito remitido, el alcalde recuerda que en 2018 se firmó un protocolo entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que contemplaba el refuerzo del puesto principal de la Guardia Civil hasta alcanzar los 180 efectivos, "un compromiso que, a día de hoy, sigue sin cumplirse".

Asimismo, lamenta que la Comisaría de Policía Nacional anunciada para el municipio "continúe sin ponerse en funcionamiento, a pesar de que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno instalaciones municipales para facilitar su implantación".

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se reitera que la seguridad ciudadana es competencia del Gobierno de la Nación y se exige una respuesta "inmediata y eficaz que esté a la altura de un municipio del tamaño, la población y la importancia de Roquetas de Mar".