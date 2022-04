Rozalén se une a Nathy Peluso, Rigoberta Bandini e Izal en el cartel del Cooltural Fest de Almería

ALMERÍA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Cooltural Fest que se celebrará los días 19, 20 y 21 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería ha confirmado la actuación de Rozalén en un cartel que encabezan también Izal, Rigoberta Bandini y Nathy Peluso y al que se han incorporado además Pol 3.14, Confeti de Odio, El Último Viaje, Samuraï y Astropálido.

El festival almeriense, que cuenta también con Shinova, Arde Bogotá, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, La La Love You o Delaporte, ha explicado que van a aumentarse e implementarse medidas inclusivas en la próxima edición de la mano de la Fundación Music For All, "lo que lleva a ser el festival más accesible e inclusivo de toda Europa", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha valorado la concesión del Sello GECA de Garantía ODS 2030, a cargo de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA); un "reconocimiento que viene a confirmar que se está realizando un buen trabajo y refuerza y anima a seguir en esa línea y hacer que Cooltural Fest siga mejorando y creciendo en su proyección tal y como lo está haciendo", ha dicho.

Así, en los cinco conciertos principales habrá interpretación de lengua de signos española, transmisores de vibraciones-mochilas vibratorias, subtítulos en directo, audiodescripción, listado de las letras de las canciones que serán interpretadas, sistema bucle magnético. Dichas medidas serán las mismas, y se deben se deben solicitar previamente a través de https://coolturalfest.com/accesibilidad o https://coolturalfest.com/lectura-facil.

Las personas también podrán solicitar personal de apoyo para el disfrute del festival. Además, durante todo el festival habrá otras medidas de accesibilidad como barras accesibles, espacios preferentes frente al escenario, asientos, baños, accesos y una tarima con altura.

Del mismo modo habrá un 'Punto Music For All', que contará con punto de información y asistencia inclusivo 'Music for all', préstamo de materiales para el disfrute de los conciertos (cascos para niños, tapones, muletas, sillas de ruedas...), personal de apoyo, espacio sensorialmente amable o punto de llamada para asistentes con discapacidad auditiva a través de videointerpretación visual. Además, las personas con diversidad funcional acreditada podrán solicitar un 20 por ciento de descuento en las entradas presentando el carnet oficial de personas con discapacidad (33 por ciento o superior).

Los abonos siguen a la venta en www.coolturalfest.com, con varias opciones y promociones. Existe además la opción de abono para 'Be Cool', con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.

HOMBRES G Y TABURETE, CONCIERTOS DE FERIA

De otro lado, el Ayuntamiento ha confirmado nuevas citas musicales en torno a la Feria de Almería para los días 24 y 25 de agosto, con Hombres G y Taburete en la primera jornada, y Obús y Barón Rojo en la segunda. "La de esta año, más que nunca, queremos que sea una feria muy participativa, después de la lógica suspensión de 2020 y la edición adaptada de 2021, y para ello queremos que todos los públicos puedan tener un concierto de su gusto", ha dicho el edil de Cultura.

Cruz ha detallado que "estamos hablando grupos que no necesitan presentación con solo nombrarlos". "Hombres G es uno de los mejores grupos de pop-rock que ha dado España con legión de seguidores que trasciende a varias generaciones, Taburete es uno de sus 'herederos' más representativos, hablar de Obús es hacerlo de una de las mejores bandas que ha dado el rock duro y el heavy metal en nuestro país, teniendo en cuenta además que su directo, hoy, es tan arrollador como lo era en los ochenta y Barón Rojo es el grupo más internacional que tuvo España en los años ochenta con dos guitarristas espectaculares", ha añadido.