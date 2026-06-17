Salvemos Mojácar anuncia una querella por prevaricación contra quienes posponen los acuerdos del Algarrobico

Archivo - Hotel de la playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS/GREENPEACE - Archivo

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo ecologista Salvemos Mojácar ha anunciado este miércoles que presentará una querella por prevaricación contra los concejales del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) que, con su voto, han pospuesto la votación de los acuerdos encaminados a anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

En un comunicado, la entidad ha afeado el voto favorable de los ediles del PSOE y otros dos no adscritos --entre ellos, el proponente de la medida-- para dejar sobre la mesa el acuerdo impulsado desde la Alcaldía de cara a recabar "más informes" sobre el posible impacto económico, jurídico y patrimonial de la decisión.

Salvemos Mojácar, que impulsó la paralización cautelar de las obras del hotel hace 20 años, considera que la decisión del Pleno supone "una desobediencia inadmisible" y "un acto de prevaricación manifiesta" que, además "pone de nuevo en claro la absoluta falacia del PSOE y de los anuncios del gobierno sobre su voluntad de derribo del hotel".

En este sentido, han exigido a los responsables socialistas que se impliquen en el asunto "de inmediato", "expedientando y expulsando a todos los ediles socialistas de dicho Ayuntamiento".

Igualmente, la asociación ha reclamado que se convoque otro pleno "de urgencia" y que "se corrija el bochornoso espectáculo" a través de "una votación unánime a favor de la declaración de nulidad de la licencia". A su vez, espera que el TSJA "actúe de inmediato castigando tamaña desobediencia".