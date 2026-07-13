Sánchez y Moreno destacan la cooperación entre administraciones en la lucha contra el incendio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se saludan durante una visita realizada al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de los Gallardos (Almería). A 13 de julio de 2026 en Turre, Almería (Andaluc - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han destacado este lunes la cooperación entre administraciones para luchar con el trágico incendio forestal en Los Gallardos (Almería).

Pedro Sánchez y Juanma Moreno han visitado el Puesto de Mando Avanzado de Turre y han mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio. Con posterioridad, ambos han hecho una declaración ante los medios de comunicación.

Pedro Sánchez ha considerado que se ha trasladado "lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta, cooperación, unidad y una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego".

Ha insistido en subrayar "esa unidad desde los alcaldes, la diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es, además, la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil".

Desde el Gobierno de España, según ha añadido, "hemos puesto a disposición todos los recursos del estado que se nos han requerido": "Durante la fase de extinción del incendio, por supuesto, también en la investigación de las causas del incendio y, finalmente, como he dicho antes a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto, en la reconstrucción".

"En la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también de hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar, al menos, su normalidad", ha expuesto el presidente.

Por su parte, Juanma Moreno ha destacado que las distintas administraciones, locales provincial, autonómica y nacional, han "trabajado en red, en línea y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego", a través del trabajo intenso de los bomberos del consorcio del levante almeriense, del Plan Infoca y de la UME.

"Ese, sin lugar a dudas, es el camino correcto en una emergencia de esta naturaleza y es el camino correcto también para intentar solventar algunos de los problemas cuando nos vienen sobrevenidos que suelen ser problemas graves", ha indicado Juanma Moreno.

"Agradecimiento a todas las administraciones, que hemos sumado esfuerzos, recursos humanos y materiales, con un solo objetivo que ha sido apagar el fuego y, sobre todo, evitar nuevas víctimas", ha señalado Juanma Moreno.