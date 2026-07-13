Sánchez y Moreno saludan juntos en el puesto de mando avanzado del incendio de Almería a efectivos desplegados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por el incendio forestal de Los Gallardos.- FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

TURRE (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), han coincidido este lunes en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) con motivo del incendio forestal declarado el pasado jueves en el término municipal almeriense de Los Gallardos, en el que han muerto al menos 13 personas, y que ambos han visitado por la mañana.

Tras la llegada del presidente del Gobierno, ambos dirigentes han ido saludando a representantes de los efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias desplegados con motivo de este incendio, así como a otras autoridades y representantes políticos presentes en dicho puesto de mando avanzado.

Así, en Turre también se encontraban en ese momento, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la secretaria general del PSOE de Andalucía, vicesecretaria general del PSOE federal y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

El presidente del Gobierno tiene previsto realizar una visita a las zonas afectadas por este incendio forestal en la que, finalmente, no le ha podido acompañar la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como estaba previsto.

Tras un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio, está previsto que Pedro Sánchez realice una declaración institucional.

Esta visita de Pedro Sánchez a la provincia de Almería ha conllevado un aplazamiento de la que tenía previsto llevar a cabo ese mismo día a La Línea de la Concepción (Cádiz) para participar en el acto institucional de demolición de la Verja que separa dicho municipio de Gibraltar, que finalmente se celebrará el miércoles día 15.

El presidente del Gobierno visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos después de que, desde el pasado viernes, hayan visitado por separado el citado puesto de mando avanzado los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Defensa, Margarita Robles.