Sanz valora que el operativo avanza con "eficacia" contra el incendio de Almería y confía en que no haya más fallecidos

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre (Almería). - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha concretado este sábado, 11 de julio, que la "pequeña ventana meteorológica" ha sido aprovechada "al máximo" por parte de los efectivos del Plan Infoca para avanzar en el control de los fuegos del incendio de Los Gallardos (Almería), ha celebrado el "extraordinario y excepcional" trabajo de todas las dotaciones implicadas en esta emergencia y ha mostrado esperanza en que no hayan más fallecidos, además de las doce víctimas ya confirmadas.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el consejero ha precisado que "seguimos con un incendio muy complejo", pero la humedad al 60 por ciento ha sido de "gran ayuda" y ha vaticinado que las condiciones meteorológicas previstas para esta madrugada "pueden ser todavía más favorables".

"Seguimos con 1.448 personas evacuadas, no ha habido que incrementarlas y lo más importante es que se está pudiendo aprovechar para avanzar en el incendio y es el primer día que eso se nos ha abierto la posibilidad y se está aprovechando", ha agregado el vicepresidente del Gobierno andaluz.

A este respecto, el consejero ha abundado en los avances logrados gracias al esfuerzo de las dotaciones presentes en la zona y a la "extraordinaria" humedad que favorece el trabajo en tierra, y ha esgrimido que esperan culminar la zona afectada cercana a la A7 para "prácticamente liquidar el peligro que tuvimos principalmente" en dicha área. Asimismo, ha explicado que las labores de control de los fuegos se están centrando mucho más en la zona oeste "que es la que se está atacando de manera más contundente y que está dando buen resultado".

Por otra parte, Sanz ha señalado que durante la mañana de este sábado han acordado en el Comité de Operaciones permitir "de manera coordinada y autorizada, alguna entrada en zona para recoger enseres, animales y medicamentos". "Estamos intentando ayudar para que la gente se quede tranquila de manera ordenada".

"Las autoridades cuando están en una emergencia no dan recomendaciones, no damos recomendaciones, damos instrucciones de obligado cumplimiento. No son decisiones caprichosas, son indicaciones, instrucciones que salvan vidas. Y el desatenderlas puede provocar, lógicamente, consecuencias tan terribles como las vividas", ha concluido, al respecto de las dos personas que han desatendido las órdenes de evacuación.