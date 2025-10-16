La Subdelegación del Gobierno en Almería reúne a 55 agentes en una jornada formativa sobre violencia de género

Participantes en la jornada formativa sobre el sistema VioGén 2 desarrollada en la Subdelegación del Gobierno de Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local han participado este jueves en una jornada formativa celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Almería sobre el nuevo protocolo para la valoración y gestión policial del nivel de riesgo en casos de violencia de género, así como el seguimiento de las víctimas a través del sistema VioGén 2.

Según el último informe sobre violencia de género, con fecha de 30 de agosto de este año, en la provincia de Almería había 3.144 casos activos dentro del Sistema VioGén, mientras que en Andalucía la cifra asciende a 27.215 mujeres integradas en el sistema, ha destacado la Subdelegación en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado en la inauguración del acto "el importante trabajo que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de las mujeres que son víctimas de la violencia machista".

Esta jornada, según Martín, "refuerza el compromiso del Ministerio del Interior y del Ministerio de Igualdad en la mejora continua por la protección de las víctimas de violencia de género y la eficacia en la intervención policial".

El Sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El subdelegado ha explicado que "este sistema es un extraordinario avance en la lucha contra la violencia de género y es pionero en Europa, pero el reto continúa y su persistencia nos exige nuevos compromisos con las derivas de esta compleja problemática".

AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL SISTEMA VIOGÉN

Martín ha animado a los ayuntamientos con Policía Local de la provincia a adherirse a este programa y ha recordado que tras el inicio del último proceso con la firma en la Junta Local de Seguridad de Pechina, son 32 los ayuntamientos suscritos en la provincia de Almería.

En las jornadas han participado además la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, el coordinador de la UFAM de la Policía Nacional en Almería, Luis Iglesias Benavides, y el jefe del equipo Emume de la Guardia Civil en Almería, Ángel Galiano Torres.

También ha intervenido la especialista en funcionalidades del Sistema VioGén 2 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, María Álvarez Fernández.