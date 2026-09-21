La Subdelegación niega que el detenido por agresión sexual en El Ejido (Almería) llegara con la crisis de Ceuta

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de El Ejido (Almería). - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO - Archivo

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Gobierno en Almería ha rechazado que el varón que fue detenido el pasado domingo en El Ejido (Almería) por un presunto delito de agresión sexual a una mujer llegara al país a raíz de la entrada masiva sufrida el pasado mes de julio en Ceuta, ya que el arrestado se encontraba en territorio nacional desde hace mucho más tiempo.

"El Ayuntamiento de El Ejido es consciente y sabedor de que el detenido procede de Ceuta, pero desde hace más de un año", han trasladado a Europa Press desde la Subdelegación después de que la alcaldesa de la localidad, Julia Ibáñez (PP), manifestara en un vídeo difundido en redes que el presunto agresor era "un inmigrante ilegal procedente de Ceuta" y achacara el suceso a "las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez".

El varón, sobre el que constan antecedentes por otros delitos, fue detenido este domingo por agentes de la Policía Local ante una presunta agresión sexual por tocamientos a una mujer, quien avisó a los servicios de emergencias para alertar sobre los hechos.

A raíz de dicho arresto, la primera edil ejidense emitió un vídeo en sus redes en las que calificaba de "muy grave" el suceso e identificaba al arrestado como un "inmigrante ilegal procedente de Ceuta" para, a renglón seguido, asegurar que "las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez ya están llegando a la Península" debido a la "falta de control".

Asimismo, la alcaldesa exigía al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "respuestas" en relación al arrestado, sobre "cómo ha llegado" hasta El Ejido, "si ha habido algún traslado" y "quién lo ha autorizado".

"La seguridad de los ejidenses no es negociable", finalizaba la regidora en su emisión, en la que exige al Gobierno la "devolución" de quienes "delinquen y no tienen derecho a permanecer en nuestro país" así como "más medios" para las fuerzas y cuerpos de seguridad.