El subdelegado y el alcalde de Pulpí (Almería) se reúnen este martes para tratar el narcotráfico y el 'petaqueo'

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), van a mantener este martes una reunión a petición del Consistorio para abordar la proliferación de 'narcolanchas' y el aumento del 'petaqueo' en la costa de San Juan de los Terreros.

El primer edil pulpileño ha confirmado que acudirá al encuentro, acordado hace casi un mes y fijado a partir de las 11,00 horas en la capital, acompañado de la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez Requena y un representante de la Policía Local de Pulpí.

Asimismo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press, también acudirán tres vecinos de San Juan de los Terreros como representantes de una zona en la que las quejas se han multiplicado durante las últimas semanas ante la reiterada presencia de estas embarcaciones y 'petaqueros'.

García ha mostrado su interés en abordar con el subdelegado este asunto dado que desde el Ayuntamiento "no podemos luchar contra las pateras y el narcotráfico" con sus medios así como tampoco con un 'petaqueo' que se da "a diario" y prácticamente al descubierto.

El regidor ha reconocido que "no podemos tener a una pareja de Guardia Civil en cada cala", si bien cree que el Cuerpo adolece de medios suficientes para atajar este problema que, según ha observado, ha empezado a implicar a jóvenes de los municipios del Levante como medio de vida, ante lo que ha manifestado su "preocupación".